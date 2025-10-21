▽１回戦 上富良野４―０春光台、旭川選抜Ｕ１４ １０―０稚内・宗谷、当麻・愛別６―２東明、名寄・名寄東１０―０遠別・天塩・留萌港南・増毛・留萌▽２回戦 上富良野１―０士別合同、旭川選抜Ｕ１４ ３―２羽幌フェニックス、当麻・愛別７―０稚内潮見が丘、緑が丘５―４名寄・名寄東▽準決勝 旭川選抜Ｕ１４ ２―０上富良野、当麻・愛別１１―０緑が丘▽決勝 旭川選抜Ｕ１４ ８―３当麻・愛別