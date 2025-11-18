【男子】▽一般 ①平島洋伍・寺林勇紀（ＨＴＡ）②関崎・石浦（あんこぼーる・Ｔ・Ｐ・ジョイ）③大西・寺林（スウイング！スウイング！・Ｔ・Ｐ・ジョイ）④中山・小山（Ｔ・Ｐ・ジョイ・旭南高）▽４５歳以上 ①篠川健二・古舘嘉一（スウイング！スウイング！・ＤＺＴＢＮ）②今田・高橋（あーる３０・スウイング！スウイング！）③定永・佐藤（ＲＳ・花咲ＴＣ）
【女子】▽一般 ①高島徳容・高沢真里奈（宮の森ＳＣ・ゼブラ）②上村・高川（宮の森ＳＣ・旭医大）③寺林・坪崎（ゼブラ）▽４５歳以上 ①高倉由枝・笠原明美（モカ・ヴェリー・ベリー）②加藤・長橋（ＤＺＴＢＮ・Ｔ・Ｐ・ジョイ）③高山・森（ネクサス・エルバッハ）③今田・吉川（モカ・カムイの盛）
◆テニス 道北インドアダブルス大会（１５、１６日・和寒町総合体育館）
2025/11/18
