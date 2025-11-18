▽１回戦 サフォークランド士別ＳＣ１―１（ＰＫ３―１）広陵、アインスＦＳＶ９―１稚内東、稚内潮見が丘４―２上富良野、トラウムビータＦＣ６―０ビアンコネロＦＣＵ１５▽代表決定戦 アインスＦＳＶ４―３サフォークランド士別ＳＣ、トラウムビータＦＣ１１―１稚内潮見が丘
◆フットサル 第３７回Ｕ―１５北海道ジュニアユース大会道北ブロック大会（８日・名寄スポーツセンター）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆テニス 第３８回女子連冬季大会（１１日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆テニス 道北インドアダブルス大会（１５、１６日・和寒町総合体育館）
- ◆テニス 第７回旭川ベテラン大会（１０日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆バドミントン 第７回道新杯・第３２回旭川地区中学生新人大会（１５日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆バドミントン 第２４回北海道中学生新人大会旭川予選会（１５日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆バレーボール 旭川中学校選抜大会（８、１５日・永山中体育館ほか）
- ◆バレーボール 第２４回ミカサ杯ママさん大会（１６日・忠和公園体育館ほか）
- ◆卓球 全旭川高校新人大会兼第５３回北海道高校選抜大会旭川支部予選会（１５、１６日・鷹栖町総合体育館）
- ◆空手道 第１７回旭川支部高校選抜大会兼第４３回北海道高校選抜大会旭川支部大会（９日・東光公園武道館）