◇Ａブロック▽１回戦 ほくと２―１北門、永南２―０えぞ松▽準決勝 ほくと２―０東栄、永南２―０あいべつ▽決勝 ほくと２―１永南

◇Ｂブロック▽１回戦 東光メイツ２―１向陵、忠和２―１コスモス、西御料２―０うすばきちょう、ＥＡＳＴ倶楽部２―１啓南▽準決勝 忠和２―０東光メイツ、西御料２―０ＥＡＳＴ倶楽部▽決勝 忠和２―０西御料

◇Ｃブロック▽１回戦 きまま２―１東神楽、旭川大雪２―０旭川ひがし、せせらぎ２―０旭川みなみ▽準決勝 愛豊クラブ２―０きまま、旭川大雪２―０せせらぎ▽決勝 旭川大雪２―１愛豊クラブ

◇Ｄブロック▽１回戦 わかば２―０こがねむし・東川友輪▽決勝 神楽岡２―０わかば