　◇Ａブロック▽１回戦　ほくと２―１北門、永南２―０えぞ松▽準決勝　ほくと２―０東栄、永南２―０あいべつ▽決勝　ほくと２―１永南
　◇Ｂブロック▽１回戦　東光メイツ２―１向陵、忠和２―１コスモス、西御料２―０うすばきちょう、ＥＡＳＴ倶楽部２―１啓南▽準決勝　忠和２―０東光メイツ、西御料２―０ＥＡＳＴ倶楽部▽決勝　忠和２―０西御料
　◇Ｃブロック▽１回戦　きまま２―１東神楽、旭川大雪２―０旭川ひがし、せせらぎ２―０旭川みなみ▽準決勝　愛豊クラブ２―０きまま、旭川大雪２―０せせらぎ▽決勝　旭川大雪２―１愛豊クラブ
　◇Ｄブロック▽１回戦　わかば２―０こがねむし・東川友輪▽決勝　神楽岡２―０わかば