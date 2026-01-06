…登録者の部…

【男子】▽高校 ①小池祥平（富良野）②船場（倶知安）③遠藤（東川）▽一般 ①鈴木貴弘（山形県スポーツ協会）②蛯名（自衛隊体育学校）③森（自衛体育学校）

【女子】▽高校 ①藤原柚香（札幌日大）②金津（富良野）③桐山（美幌）▽一般 ①土屋正恵（青森弘果ＳＲＣ）②横濵（青森弘果ＳＲＣ）③中島（早稲田大）

…オープンの部…

【男子】◇小学生▽１・２年 ①大内景達（鷹栖北野ＸＣ）②加藤（鷹栖北野ＸＣ）③浜頭（当麻ＸＣ少年団）▽３・４年 ①紺野翔太（名寄ＸＣ）②藤田（城端ＡＸＣ）③下田（京極クロスカントリースキー少年団）▽５・６年 ①宮原那來（神居伊の沢ＸＣ）②北川（名寄ＸＣ）③間宮（東光ＸＣ）◇中学生 ①中川恵太（札幌クロスカントリースキー少年団）②中村（士別朝日）③中道（和寒）◇一般 ①藤田紘基（立野ヶ原ＳＣ）②上村（丹野塾）③村岡（宗片ジャパン）◇壮年 ①田島直哉（８ＳＰ４８）②大平（千歳スキー連盟）③大字（チームＴＯＲＡ）◇高年Ａ ①藤崎知紀（旭岳

ロープウェイ）②安藤（永山くりの木幼稚園）③清田（美瑛クロカン少年団）◇同Ｂ ①林晃淳（個人）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①中山陽葵（士別ＸＣ）②武田（留萌ＸＣ）③湯本（鷹栖北野ＸＣ）▽３・４年 ①大内すず（鷹栖北野ＸＣ）②千種（留萌ＸＣ）③尾作（留萌ＸＣ）▽５・６年 ①大内うた（鷹栖北野ＸＣ）②池元（京極クロスカントリースキー少年団）③浜頭（当麻ＸＣ少年団）◇中学生 ①阿部七海（留萌港南）②大箸（神居伊の沢ＸＣ）③荒木（富良野麓郷）◇一般 ①加藤かなえ（富良野高）②山下（チームＴＯＲＡ）③有澤（南砺平高）