　…登録者の部…
　【男子】▽高校　①小池祥平（富良野）②船場（倶知安）③遠藤（東川）▽一般　①鈴木貴弘（山形県スポーツ協会）②蛯名（自衛隊体育学校）③森（自衛体育学校）
　【女子】▽高校　①藤原柚香（札幌日大）②金津（富良野）③桐山（美幌）▽一般　①土屋正恵（青森弘果ＳＲＣ）②横濵（青森弘果ＳＲＣ）③中島（早稲田大）
　…オープンの部…
　【男子】◇小学生▽１・２年　①大内景達（鷹栖北野ＸＣ）②加藤（鷹栖北野ＸＣ）③浜頭（当麻ＸＣ少年団）▽３・４年　①紺野翔太（名寄ＸＣ）②藤田（城端ＡＸＣ）③下田（京極クロスカントリースキー少年団）▽５・６年　①宮原那來（神居伊の沢ＸＣ）②北川（名寄ＸＣ）③間宮（東光ＸＣ）◇中学生　①中川恵太（札幌クロスカントリースキー少年団）②中村（士別朝日）③中道（和寒）◇一般　①藤田紘基（立野ヶ原ＳＣ）②上村（丹野塾）③村岡（宗片ジャパン）◇壮年　①田島直哉（８ＳＰ４８）②大平（千歳スキー連盟）③大字（チームＴＯＲＡ）◇高年Ａ　①藤崎知紀（旭岳
ロープウェイ）②安藤（永山くりの木幼稚園）③清田（美瑛クロカン少年団）◇同Ｂ　①林晃淳（個人）
　【女子】◇小学生▽１・２年　①中山陽葵（士別ＸＣ）②武田（留萌ＸＣ）③湯本（鷹栖北野ＸＣ）▽３・４年　①大内すず（鷹栖北野ＸＣ）②千種（留萌ＸＣ）③尾作（留萌ＸＣ）▽５・６年　①大内うた（鷹栖北野ＸＣ）②池元（京極クロスカントリースキー少年団）③浜頭（当麻ＸＣ少年団）◇中学生　①阿部七海（留萌港南）②大箸（神居伊の沢ＸＣ）③荒木（富良野麓郷）◇一般　①加藤かなえ（富良野高）②山下（チームＴＯＲＡ）③有澤（南砺平高）