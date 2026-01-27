【男子】◇シングルス▽一般 ①佐藤傑（ＤｊＴＴ）②佐藤克（ＤｊＴＴ）▽４０歳以上 ①平島洋伍（旭川テニス協会）②西郷（スポーツフィールドキャロット）▽５０歳以上 ①佐藤全（道南テニス倶楽部）②中里（百合ヶ丘ファミリーテニスクラブ）▽５５歳以上 ①小柳哲也（キャロット）②鈴木（アルマトーレテニス）▽６０歳以上 ①石塚式美（帯広テニス協会）②土橋（ＨＬＴＡ）▽６５歳以上 ①篠川健二（旭川テニス協会）②石川（朝里クラッセホテルＴＳ）▽７０歳以上 ①土田雅人（札幌テニス協会）②馬場（札幌テニス協会）▽７５歳以上 ①石川良夫（白樺ローンテニスクラブ）②原田（山の手テニスクラブ）

◇ダブルス▽５５歳以上 ①八木沢俊也・北本賢一（トヨタ自動車北海道・ＳＴＣ）②鈴木・牧野（北海道科学大ＯＢ・北見テニス協会）▽６０歳以上 ①石塚式美・山本智一（帯広テニス協会）②土橋・佐々木（ＨＬＴＡ・恵庭テニス協会）▽６５歳以上 ①篠川健二・松本純典（旭川テニス協会・帯広テニス協会）②森・志賀（美幌テニス協会・北見テニス協会）▽７０歳以上 ①清水行海・池田幸夫（スウィング８９・あけぼのＴＣ）②石川・原田（白樺ローンテニスクラブ・山の手テニスクラブ）

【女子】◇シングルス▽５５歳以上 ①高島徳容（旭川テニス協会）②山本（帯広テニス協会）▽６０歳以上 ①森春代（エルバッハＴＣ）②松山（旭川テニス協会）▽６５歳以上 ①酒井まゆみ（旭川テニスパークジョイ）②小原（スギムラテニスクラブ）▽７０歳以上 ①吉田千恵子（旭川テニスパークジョイ）②高木（ライジング）

◇ダブルス▽４５歳以上 ①加藤綾・菅原智巳（深川テニス協会・旭川テニス協会）②吉川・今田（旭川テニス協会）▽５０歳以上 ①石川修子・佐々木利恵（クイーン・スポーツ・ライジング）②大浦・玉田（スウィング８９・チーム３３）▽５５歳以上 ①高島徳容・簗瀬直美（旭川テニス協会・キャロット）②内本・山本（恵庭テニス協会・小樽テニス協会）▽６０歳以上 ①高倉由枝・佐々木朝子（旭川テニス協会・恵庭テニス協会）②青山・瀧野（旭川テニスパークジョイ・旭川テニス協会）▽７０歳以上 ①高木厚子・臼木裕視子（ライジング・旭川テニス協会）②和田・小関（旭川テニス協会・宮の森スポーツ倶楽部）