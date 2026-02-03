…第１戦…

【男子】◇大回転▽４５歳代 ①松崎孝弘（松崎ビル株式会社）▽５０歳代 ①佐々木信豪（峠レーシング）②小林（ジャステムレーシング）③山内（ダイヤモンドダストスキークラブ）▽５５歳代 ①橋本武彦（比布レーシング）②岩崎（北海道ジャガーレーシング）③加津（東京品川区スキー連盟）▽６０歳代 ①柳谷修治（かもい岳レーシング）②坂本（ブレイン）③山崎（ジャガーレーシング）▽６５歳代 ①伊東弘至（旭川レーシング）②高橋（ジャガーレーシング）③阿部（北友スキークラブ）▽７０歳代 ①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②佐藤（札幌アルペンスキースポーツ少年団）③熊谷（ジャステムレーシング）▽７５歳代 ①新崎裕一（旭川レーシングチーム）②押岡（北友スキークラブ）③立岡（ジャガーレーシング）▽８０歳代 ①浜谷洋治（ジャガーレーシング）②橋本（ジャガーレーシング）③大塚（ジャガーレーシング）

【女子】▽５０歳代 ①大谷抄織（七飯アルペン）▽７０歳代 ①結城素子（峠レーシング）▽７５歳代 ①新崎真理子（旭川レーシングチーム）

…第２戦…

【男子】◇大回転▽４５歳代 ①松崎孝弘（松崎ビル株式会社）②影沢（江別スキー連盟）▽５０歳代 ①木内忠幸（ブレイン）②奥山（ジャガーレーシング）③山内（ダイヤモンドダストスキークラブ）▽５５歳代 ①橋本武彦（比布レーシング）②東（ジャステムレーシング）③岩崎（ジャガーレーシング）▽６０歳代 ①柳谷修治（かもい岳レーシング）②山崎（ジャガーレーシング）③土岐（ブレイン）▽６５歳代 ①伊東弘至（旭川レーシング）③阿部（北友スキークラブ）③高橋（ジャガーレーシング）▽７０歳代 ①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②熊谷（ジャステムレーシング）③竹内（かもい岳地区スキー協会）▽７５歳代 ①押岡藤雄（北友スキークラブ）②北原（峠レーシング）③阿部（ジャステムレーシング）▽８０歳代 ①浜谷洋治（ジャガーレーシング）②橋本（札幌スキー連盟）

【女子】▽５０歳代 ①大谷抄織（七飯アルペン）▽７０歳代 ①結城素子（峠レーシング）▽７５歳代 ①新崎真理子（旭川レーシングチーム）