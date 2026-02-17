【男子】①梅沢月（北照高）②小林（東海大札幌高）③関本（札幌第一高）④鈴木（小樽双葉高）⑤松尾（長野飯山高）⑥武岡（遠軽高）
【女子】①熊崎莉子（札幌第一高）②山下（青森東奥義塾高）③平地（北海学園札幌高）④青野（北照高）④楠本（大阪星槎国際高）⑥岩崎（秋田鹿角高）
◆スキー 第８１回北海道選手権大会兼第２２回カムイスキーリンクス杯スーパー大回転大会（１５日・カムイスキーリンクス）
2026/02/17
