　【男子】①梅沢月（北照高）②小林（東海大札幌高）③関本（札幌第一高）④鈴木（小樽双葉高）⑤松尾（長野飯山高）⑥武岡（遠軽高）
　【女子】①熊崎莉子（札幌第一高）②山下（青森東奥義塾高）③平地（北海学園札幌高）④青野（北照高）④楠本（大阪星槎国際高）⑥岩崎（秋田鹿角高）