【男子】▽スーパー大回転 ①伯谷悠樹（北海学園札幌）②眞鍋（栃木足利大付属）③松尾（長野飯山）④梅澤（北照）⑤関本（札幌第一）⑥松本（秋田角館）６１・小林瑛介（旭明成）６７・勝見洸太（旭東）１０７・田中理人（旭東）▽大回転 ①伯谷悠樹（北海学園札幌）②森田（栃木足利大付属）③紅林（栃木足利大付属）④関本（札幌第一）⑤伊藤（札幌第一）⑥大黒（栃木足利大付属）３２・小林瑛介（旭明成）４７・勝見洸太（旭東）８３・田中理人（旭東）▽個人総合 ①伯谷悠樹（北海学園札幌）②関本（札幌第一）③森田（栃木足利大付属）③眞鍋（栃木足利大付属）
【女子】▽スーパー大回転 ①大森和鼓（栃木足利大付属）②岡田（富山第一）③熊崎（札幌第一）④高瀬（札幌東）⑤小野里（栃木足利大付属）⑤谷柚子菜（旭明成）２７・塩島ゆめ（旭明成）３６・南出紗李（旭藤星）▽大回転 ①石水ほたる（小樽双葉）②岡田（富山第一）③池上（栃木足利大付属）④大森（栃木足利大付属）⑤加藤（群馬嬬恋）⑥吉澤（小樽双葉）１３・谷柚子菜（旭明成）３０・塩島ゆめ（旭明成）４９・荒谷成美（旭東）一本目途中棄権・南出紗李（旭藤星）▽個人総合 ①岡田果穏（富山第一）②大森（栃木足利大付属）③石水（小樽双葉）⑧谷柚子菜（旭明成）
◆スキー 北海道新聞社杯第３８回全国高校選抜大会（２月２１、２２日・カムイスキーリンクス）
2026/03/10
