【男子】▽シニア ①松岡晃太朗（北海高）▽ジュニア ①武田結仁（星槎国際高札幌）②道免（白鳥ＦＳＣ）③西本（芽室高）④瀬川（北海道フォレストＦ・Ｓ・Ｃ）⑤井上（札幌旭丘高）⑥高村（旭川大雪ＦＣ）▽ノービスＡ ①有馬瑛太（白鳥ＦＳＣ）②山本（釧路ＦＳＣ）▽同Ｂ ①松田彪真（帯広ＦＳＣ）②宮下（ＮＳＴサッポロ）③岡田（札幌オーロラ・ＦＳＣ）④下村（帯広ＦＳＣ）⑤長南（ＮＳＴサッポロ）⑥松田（帯広ＦＳＣ）▽１・２級 ①笠原綾人（釧路ＦＳＣ）

【女子】▽シニア ①木南沙良（白鳥Ｔ・ＦＳＣ）②加藤（道医療大）▽ジュニア ①佐々木望凪（帯広ＦＳＣ）②金本（芽室高）③堂守（藤女子中）④岩野（帯広大谷高）⑤加藤（札幌第一高）⑥谷口（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）▽ノービスＡ ①高田椋（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）②河原（美香保ＦＳＣ）③笹木（札幌オーロラ・ＦＳＣ）④梅林（帯広ＦＳＣ）⑤吉田（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）⑥石坂（札幌オーロラ・ＦＳＣ）▽同Ｂ ①三浦嘉乃（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）②西本（帯広ＦＳＣ）③河本（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）④野口（札幌オーロラ・ＦＳＣ）⑤ムリャル・クセニヤ（札幌オーロラ・ＦＳＣ）⑥金（帯広ＦＳＣ）▽１・２級 ①坂田実優（帯広ＦＳＣ）②柳沢（札幌オーロラ・ＦＳＣ）③ムリャル・エカテリネ（札幌オーロラ・ＦＳＣ）④山口（ロイズＦ・Ｓ・Ｃ）⑤今野（月寒ＦＳＣ）⑥笠井（美香保ＦＳＣ）

↓↓購読のお申込みはこちら

その他スポーツ情報を月額1,260円で読む

電子版はこちら