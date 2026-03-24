【男女混合】◇お試し子ども ①青木慧悟（個人）②青木孝（個人）◇お試し大人 ①栗谷川来（旭川テクニカルスキーアカデミー）②高橋（旭川テクニカルスキーアカデミー）③伊東（旭川レーシングチーム）

【男子】◇小学生▽１・２年 ①安倍煌大（比布レーシングスキークラブ）②桜井（旭川ジュニアアルペン）③鈴木（旭川ジュニアアルペン）▽３・４年 ①岡本匠平（旭川ジュニアアルペン）②山田（伊の沢レーシング）▽５・６年 ①長浜陸（旭川ジュニアアルペン）②近藤（ライジングアルペンスキーチーム）③秋山（比布レーシングスキークラブ）◇中学生 ①近藤駈（ライジングアルペンスキーチーム）②岩井（旭川テクニカルスキーアカデミー）③平間（旭川テクニカルスキーアカデミー）◇超人 ①新崎裕一（新崎歯科スキー部）②中村（旭川レーシングチーム）◇高年組 ①中岡健一（１３０レーシング）②水野（比布レーシングお達者）③佐々木（ＭＥＩＤＥＮ）◇壮年 ①吉沢和志（個人）②松本（ススキノむんむんクラブ）③橋爪（個人）◇成年 ①渡辺駿（練馬区スキー協会）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①保科七海（比布レーシングスキークラブ）②三沢（伊の沢レーシング）▽５・６年 ①鈴木理紗（旭川ジュニアアルペン）◇一般 ①青木こずえ（個人）②川田（個人）③小笠原（ＭＡＸスキークラブ）

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