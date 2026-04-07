【男女混合】◇幼児 ①山田壮真（国際総合拳流会館）②安田（国際総合拳流会館）③橋場（国際総合拳流会館）

【男子】◇小学生▽２年Ａ ①松尾珠李（国際総合真空会館）②東野（国際総合拳流会館）③橋場（国際総合拳流会館）▽同Ｂ ①安田壮汰（国際総合拳流会館）②斉藤（国際総合武裕館）③八重尾（国際総合武裕館）▽３年Ｂ ①黒瀧翠杜（極真会館野中道場）②三浦（国際総合真空会館）③古川（国際総合拳流会館）▽４年Ａ ①堀部昊良（国際総合拳流会館）②向山（国際総合拳流会館）③大谷（国際総合真空会館）▽同Ｂ ①河野陽向（極真会館野中道場）②松本（極真会館錬心道場）③工藤（空手道清武館）▽５年Ａ ①堀部恵汰（国際総合拳流会館）②熊谷（ＮＰＯ極真北海道札幌）③市丸（国際総合拳流会館）▽同Ｂ ①土岐庚平（極真会館野中道場）②木村（極真会館野中道場）③五十嵐（極真会館錬心道場）▽６年Ａ ①山口望愛（実戦空手道闘心會）②川崎（ＮＰＯ極真北海道札幌）③石田（雅龍拳誠会館）▽同Ｂ ①工藤大翔（清武館）②松田（極真会館野中道場）◇中学生▽１年 ①宍戸和弥（極真会館錬心道場）②東野（国際総合拳流会館）③尾形（極真会館錬心道場）▽２・３年 ①酒井琉斗（ＮＰＯ極真北海道札幌）②高見（国際総合真空会館）③日下（国際総合拳流会館）◇一般 ①堀部研斗（国際総合拳流会館）②山本（真正会旭川道場）◇マスターズ ①薫森太郎（真正会旭川道場）②細岡（真正会旭川道場）③木藤（国際総合勇拳会）

【女子】◇小学生▽２年 ①加藤てな（極真会館野中道場）②菅原（極真会館野中道場）③堀部（国際総合拳流会館）▽３・４年 ①滝沢碧葉（国際総合武裕館）②中村（極真会館野中道場）③古川（国際総合拳流会館）▽５・６年 ①熊谷咲那（ＮＰＯ極真北海道札幌）②久保（国際総合武裕館）③高岡（国際総合真空会館）◇中学生 ①鎌田凰花（国際総合真空会館）②來嶋（空手道清武館）

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