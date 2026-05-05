…体操…

【男子】◇個人総合▽小学Ｄ―２クラス ①福村絢斗（あさひかわ体操クラブ）②島倉奏汰（あさひかわ体操クラブ）③鈴木鷲（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）④行本涼真（あさひかわ体操クラブ）⑤小岩優征（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）⑥加藤大晟（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）⑥佐藤慶一（東光ジュニア体操教室）▽同Ｄ―１クラス ①佐藤悠真（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）②谷湊介（あさひかわ体操クラブ）③沖野心飛（あさひかわ体操クラブ）▽同４種目規定 ①大田瑛陽（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）②島倉颯汰（あさひかわ体操クラブ）③松田倖季（あさひかわ体操クラブ）④赤羽湊（あさひかわ体操クラブ）▽同６種目自由 ①米谷治徳（あさひかわ体操クラブ）▽中学２部 ①佐々木善浩（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）▽高校２部 ①竹口卓磨（旭商）

【女子】◇個人総合▽小学Ｄ―２クラス ①木村那央（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）②山本琴菜（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）③早 川明莉（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）④菊地楓（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）⑤鈴木琳音（あさひかわ体操クラブ）⑥藤井凛（あさひかわ体操クラブ）▽同Ｄ―１クラス ①鵜之沢楓（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）②加藤楓葉（あさひかわ体操クラブ）▽同４種目規定の部 ①土井月咲（あさひかわ体操クラブ）②嶋倉野乃花（あさひかわ体操クラブ）▽中学１部 ①安澤羽琉（あさひかわ体操クラブ）②佐藤恋禾（あさひかわ体操クラブ）③金澤心愛（あさひかわ体操クラブ）▽同２部 ①瀬波更紗（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）②菊地理紗（あさひかわ体操クラブ）③菊地音々奏（旭川ＴＡＧスポーツクラブ）④千葉みなみ（あさひかわ体操クラブ）⑤宮内<CODE NUMTYPE=UC NUM=840A>愛（あさひかわ体操クラブ）⑥高橋詩（あさひかわ体操クラブ）▽高校女子１部 ①三宅花奈（あさひかわ体操クラブ）▽同２部 ①小川結子（旭西）②高石美春（旭西）③河本咲宵（旭西）④栁田こと（旭西）⑤齋藤彩羽（旭西）⑥宮﨑捺月（旭西）

…新体操（女子のみ）…

▽団体週１コース ①永山新体操クラブダイヤ②旭川ジュニア新体操クラブ③永山新体操クラブサクラ▽小学１種目１部 ①佐々木心絆（永山新体操クラブ）②鴻上佳凜（永山新体操クラブ）③平田楓（旭川ジュニア新体操クラブ）④広岡翼紗（永山新体操クラブ）⑤櫻田はな（旭川ジュニア新体操クラブ）⑥中村ちひろ（永山新体操クラブ）▽同１種目徒手 ①佐 藤美月（旭川ジュニア新体操クラブ）②山下千咲（永山新体操クラブ）③西間香葵（旭川ジュニア新体操クラブ）④辻桜花（永山新体操クラブ）⑤柳渡咲良（永山新体操クラブ）⑥岩城ことは（永山新体操クラブ）▽同１種目２部 ①平間莉愛（永山新体操クラブ）②中島紬希（旭川ジュニア新体操クラブ）③小林美心（永山新体操クラブ）④阿部紘奈（旭川ジュニア新体操クラブ）⑤伊藤梨乃（旭川ジュニア新体操クラブ）⑥加藤菜 子（旭川ジュニア新体操クラブ）▽中学２種目 ①熊崎里椛（旭川ジュニア新体操クラブ）②松本愛加（永山新体操クラブ）③岡本紗來（永山新体操クラブ）④土岐一葵（旭川ジュニア新体操クラブ）⑤畠尾明里（永山新体操クラブ）⑥後藤えま（旭川ジュニア新体操クラブ）▽同１種目 ①吉澤はる（旭川ジュニア新体操クラブ）②木下星愛（永山新体操クラブ）③山下莉乃（永山新体操クラブ）④谷川結星（永山新体操クラブ）⑤郡谷星奈（旭川ジュニア新体操クラブ）⑥大木柚乃（永山新体操クラブ）▽高校１部 ①橋苺花（永山新体操クラブ）②髙嶋美奈（旭商）▽同２部 ①川上結愛（旭西）②日向咲衣良（旭西）③小原唯愛（旭西）④木下和奏（旭商）⑤内藤彩音（旭商）⑤鎌田望愛（旭西）

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