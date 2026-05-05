▽１回戦 旭教大２―０昭和ランバース、大雪クラシック３―２旭医大▽準決勝 ＫＡＭＵＩ ＦＣ１―０旭教大、旭蹴会１―１（ＰＫ４―２）大雪クラシック▽決勝 ＫＡＭＵＩ ＦＣ４―０旭蹴会
男子中山（旭永嶺）が３冠 ◆テニス 第２１回旭川地区高校春季大会（４月２５、２６、２９日・忠和コート）
【男子】◇団体▽１回戦 旭永嶺３―０留萌、旭西３―０旭東、旭南３―０旭龍谷、旭北３―０富良野▽準決勝 旭永嶺２―０旭西、旭北２―１旭南▽決勝 旭永嶺２―０旭北▽３位決定戦 旭西２―１旭南
◇ダブルス ①中山櫂・金子楓斗（旭永嶺）②水上・酒井（旭明成）③加藤・鉢呂（旭北）③入江・岩田（旭藤星）◇シングルス ①中山櫂（旭永嶺）②水上（旭明成）③眞坂（旭南）③入江（旭藤星）
【女子】◇団体▽１回戦 旭藤星２―１旭西、旭永嶺３―０旭北▽準決勝 旭藤星３―０旭南、旭永嶺２―１富良野▽決勝 旭永嶺２―１旭藤星▽３位決定戦 富良野２―０旭南
◇ダブルス ①鎌田真綾・鎌田珠莉（旭藤星）②宮﨑・大槻（旭西）③真鳥・笹森（旭永嶺）③本郷・葭田野（富良野）◇シングルス ①真鳥桜羽（旭永嶺）②鎌田真（旭藤星）③鎌田珠（旭藤星）③宮﨑（旭西）
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