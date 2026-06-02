　【男子】◇小学生▽１００㍍　①藤原虹哉（龍谷ＡＣ）②梶原（龍谷ＡＣ）③大友（幕別陸上少年団）▽８００　①フレドリックス虎空（十勝陸上クラブ）②佐々木（道北陸協）③橋場（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍　①井上旺大（龍谷ＡＣ）②廣田（龍谷ＡＣ）③藤原（龍谷ＡＣ）▽８０㍍障害　①坂下蒼（龍谷ＡＣ）②酒井（十勝陸上クラブ）③髙橋（愛宕ＡＣ）▽４００㍍リレー　①龍谷ＡＣ―Ａ②神居東陸上少年団③旭川ＡＣ▽走り高跳び　①フレドリックス世那（十勝陸上クラブ）②谷（龍谷ＡＣ）▽走り幅跳び　①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②梶原（龍谷ＡＣ）③佐々木（留萌ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ　①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②佐々木（留萌ＡＣ）③荒井（なよろＪＡＣ）　◇中学生▽１１０㍍障害　①森晴輝（ＳＪＨ釧路）②清水（上富良野）③海鉾（東鷹栖）▽砲丸投げ　①高橋大誠（上富良野）②小野田（緑が丘）③阿部（東神楽ＲＣ）
　◇高校・一般▽１００㍍　①高田一颯（旭志峯）②黒澤（東神楽ＲＣ）③菅（旭志峯）▽２００㍍　①土屋真成斗（美幌ＲＣ）②大林（美幌ＲＣ）③白梅（旭龍谷）▽４００㍍　①藤矢拓馬（旭志峯）②竹下（旭医大）③高田（旭志峯）▽８００㍍　①江花翔太（旭東）②渡部（旭志峯）③古賀（旭志峯）▽１５００㍍　①佐藤颯音（東神楽ＲＣ）②髙橋（道北陸協）③吉原（東神楽ＲＣ）▽１１０㍍障害　①田中理人（旭東）②中村（旭龍谷）③宮本（砂川高）▽４００㍍リレー　①ＳＪＨ釧路②美幌ＲＣ③旭東▽走り高跳び　①中村洸矢（旭西）②成田（神居東中）③古城（旭西）▽棒高跳び　①半澤環汰（旭龍谷）②尾山（旭龍谷）③白取（広陵中）▽走り幅跳び　①鈴木晴士（旭志峯）②細越（旭川ＡＣ）③日比生（旭北）▽砲丸投げ　①高橋大誠（上富良野中）②村上（旭西）
　【女子】◇小学生▽１００㍍　①田村愛海（枝幸陸上クラブ）②鈴木（十勝陸上クラブ）③井上（士別）▽８００㍍　①鎌倉英（神居東陸上少年団）②岡田（枝幸陸上クラブ）③中山（道北陸協）▽８０㍍障害　①中嶋月乃（留萌ＡＣ）②阿部（龍谷ＡＣ）③齊藤（十勝陸上クラブ）▽４００㍍リレー　①枝幸陸上クラブ②龍谷ＡＣ③旭川ＡＣ▽走り高跳び　①中嶋月乃（留萌ＡＣ）②越後谷（足寄陸上少年団）③藤原（愛宕ＡＣ）▽走り幅跳び　①岡田望恵（枝幸陸上クラブ）②上（枝幸陸上クラブ）③島田（神居東陸上少年団）▽砲丸投げ　①高野衣都（羽幌ジュニアＲＣ）②大平（足寄陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ　①高野衣都（羽幌ジュニアＲＣ）②上（枝幸陸上クラブ）③牧野（なよろＪＡＣ）
　◇中学生▽１００㍍障害　①笹田虹心（美幌ＲＣ）②髙橋（旭川ＡＣ）③赤坂（旭川ＡＣ）▽砲丸投げ　①山中生吹（旭川ＡＣ）②阿部（上川）③藤田（上川）
　◇高校・一般▽１００㍍　①遊佐瑠花（旭龍谷）②石田（龍谷ＡＣ）③宮部（旭龍谷）▽２００㍍　①酒井梨帆（旭龍谷）②中村（緑が丘中）③長谷川（美幌ＲＣ）▽４００㍍　①藤原美結（旭志峯）②猪股（旭志峯）③菊地（旭志峯）▽８００㍍　①人見仁菜（旭龍谷）②大西（旭龍谷）③中村（旭志峯）▽１５００㍍　①人見仁菜（旭龍谷）②大西（旭龍谷）③高橋（旭川ＡＣ）▽１００㍍障害　①山内咲耶（旭志峯）②金住（旭志峯）▽４００㍍リレー　①美幌ＲＣ②緑が丘中Ａ③神居東中▽走り高跳び　①早川莉心（美幌ＡＣ）②佐藤（旭志峯）③八木（旭志峯）▽棒高跳び　①臼井爽乃（広陵中）▽走り幅跳び　①柴田叶実（厚真スローングチーム）②田中（美幌ＲＣ）③竹内（旭北）▽１００㍍Ｙ障がい　①坂口仁心（立命館慶尚）②大月（旭龍谷）③磯貝（旭龍谷）
　【男女混合】◇小学生▽４００㍍リレー　①神居東陸上少年団

 

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