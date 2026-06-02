【男子】◇小学生▽１００㍍ ①藤原虹哉（龍谷ＡＣ）②梶原（龍谷ＡＣ）③大友（幕別陸上少年団）▽８００ ①フレドリックス虎空（十勝陸上クラブ）②佐々木（道北陸協）③橋場（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①井上旺大（龍谷ＡＣ）②廣田（龍谷ＡＣ）③藤原（龍谷ＡＣ）▽８０㍍障害 ①坂下蒼（龍谷ＡＣ）②酒井（十勝陸上クラブ）③髙橋（愛宕ＡＣ）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ―Ａ②神居東陸上少年団③旭川ＡＣ▽走り高跳び ①フレドリックス世那（十勝陸上クラブ）②谷（龍谷ＡＣ）▽走り幅跳び ①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②梶原（龍谷ＡＣ）③佐々木（留萌ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①伊藤豪汰（なよろＪＡＣ）②佐々木（留萌ＡＣ）③荒井（なよろＪＡＣ） ◇中学生▽１１０㍍障害 ①森晴輝（ＳＪＨ釧路）②清水（上富良野）③海鉾（東鷹栖）▽砲丸投げ ①高橋大誠（上富良野）②小野田（緑が丘）③阿部（東神楽ＲＣ）

◇高校・一般▽１００㍍ ①高田一颯（旭志峯）②黒澤（東神楽ＲＣ）③菅（旭志峯）▽２００㍍ ①土屋真成斗（美幌ＲＣ）②大林（美幌ＲＣ）③白梅（旭龍谷）▽４００㍍ ①藤矢拓馬（旭志峯）②竹下（旭医大）③高田（旭志峯）▽８００㍍ ①江花翔太（旭東）②渡部（旭志峯）③古賀（旭志峯）▽１５００㍍ ①佐藤颯音（東神楽ＲＣ）②髙橋（道北陸協）③吉原（東神楽ＲＣ）▽１１０㍍障害 ①田中理人（旭東）②中村（旭龍谷）③宮本（砂川高）▽４００㍍リレー ①ＳＪＨ釧路②美幌ＲＣ③旭東▽走り高跳び ①中村洸矢（旭西）②成田（神居東中）③古城（旭西）▽棒高跳び ①半澤環汰（旭龍谷）②尾山（旭龍谷）③白取（広陵中）▽走り幅跳び ①鈴木晴士（旭志峯）②細越（旭川ＡＣ）③日比生（旭北）▽砲丸投げ ①高橋大誠（上富良野中）②村上（旭西）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①田村愛海（枝幸陸上クラブ）②鈴木（十勝陸上クラブ）③井上（士別）▽８００㍍ ①鎌倉英（神居東陸上少年団）②岡田（枝幸陸上クラブ）③中山（道北陸協）▽８０㍍障害 ①中嶋月乃（留萌ＡＣ）②阿部（龍谷ＡＣ）③齊藤（十勝陸上クラブ）▽４００㍍リレー ①枝幸陸上クラブ②龍谷ＡＣ③旭川ＡＣ▽走り高跳び ①中嶋月乃（留萌ＡＣ）②越後谷（足寄陸上少年団）③藤原（愛宕ＡＣ）▽走り幅跳び ①岡田望恵（枝幸陸上クラブ）②上（枝幸陸上クラブ）③島田（神居東陸上少年団）▽砲丸投げ ①高野衣都（羽幌ジュニアＲＣ）②大平（足寄陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ ①高野衣都（羽幌ジュニアＲＣ）②上（枝幸陸上クラブ）③牧野（なよろＪＡＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①笹田虹心（美幌ＲＣ）②髙橋（旭川ＡＣ）③赤坂（旭川ＡＣ）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②阿部（上川）③藤田（上川）

◇高校・一般▽１００㍍ ①遊佐瑠花（旭龍谷）②石田（龍谷ＡＣ）③宮部（旭龍谷）▽２００㍍ ①酒井梨帆（旭龍谷）②中村（緑が丘中）③長谷川（美幌ＲＣ）▽４００㍍ ①藤原美結（旭志峯）②猪股（旭志峯）③菊地（旭志峯）▽８００㍍ ①人見仁菜（旭龍谷）②大西（旭龍谷）③中村（旭志峯）▽１５００㍍ ①人見仁菜（旭龍谷）②大西（旭龍谷）③高橋（旭川ＡＣ）▽１００㍍障害 ①山内咲耶（旭志峯）②金住（旭志峯）▽４００㍍リレー ①美幌ＲＣ②緑が丘中Ａ③神居東中▽走り高跳び ①早川莉心（美幌ＡＣ）②佐藤（旭志峯）③八木（旭志峯）▽棒高跳び ①臼井爽乃（広陵中）▽走り幅跳び ①柴田叶実（厚真スローングチーム）②田中（美幌ＲＣ）③竹内（旭北）▽１００㍍Ｙ障がい ①坂口仁心（立命館慶尚）②大月（旭龍谷）③磯貝（旭龍谷）

【男女混合】◇小学生▽４００㍍リレー ①神居東陸上少年団

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