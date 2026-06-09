…社会人予選…
【男子】▽シングルス ①藤原（エレッズ旭川）②釋（アスタリスク旭川）③櫻庭（エレッズ旭川）③佐藤明（にしきまち通り卓球場）▽ダブルス ①中田・伊藤（エレッズ旭川）②杉林・藤原（エレッズ旭川）③荒・伊藤（チームグランツ・翔くんとゆかいな仲間達）③宮松・吉田（にしきまち通り卓球場）
【女子】▽シングルス ①長尾（ナガオＳＣ）②杉林（エレッズ旭川）③菅野（グッドスピード）③下條（陵雲クラブ）▽ダブルス ①一戸・濵（アスタリスク）②勝見・舟田（グッドスピード）③下條瑶・佐藤（陵雲クラブ）③下條百・山内（陵雲クラブ・グッドスピード）
…マスターズ予選…
【男子】▽サーティ ①荒（チームグランツ）②杉林（エレッズ旭川）③吉田（にしきまち通り卓球場）③西舘（にしきまち通り卓球場）▽フォーティ ①北川（にしきまち通り卓球場）②伊藤（エレッズ旭川）③中田（エレッズ旭川）③宮松（にしきまち通り卓球場）▽フィフティ ①佐藤明（にしきまち通り卓球場）②佐藤壮（にしきまち通り卓球場）③勝見（グッドスピード）③本間（ナガオＳＣ）▽ローシックティ・ロー・ハイセブンティ ①藤原（愛宕スニーカー）②佐々木（チームグランツ）③丸山（チームグランツ）④山崎（大成クラブ）⑤十河（大成クラブ）▽ロー・ハイエイティ ①中（大成クラブ）②石井（大成クラブ）③神田（ナガオＳＣ）
【女子】▽サーティ・フォーティ・フィフティ ①杉林（エレッズ旭川）②下條（陵雲クラブ）③菅野（グッドスピード）④山内（グッドスピード）▽ローシックスティ ①三浦（あたごクラブ）▽ハイシックスティ ①大谷（チームグランツ）②坂本（花咲クラブ）③田中（チームグランツ）③秋谷（東神楽クラブ）▽ローセブンティ ①山崎（卓翔クラブ）②岡（チームグランツ）③矢吹（チャレンジ）③山本（フリーダム）▽ハイセブンティ ①芳野（たかすクラブ）②押田（大成クラブ）③田中（大成クラブ）④小田野（チーム・リアン）▽ロー・ハイエイティ ①小林（チャレンジ）②吉本（チーム・リアン）
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