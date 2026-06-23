【男子】▽１００㍍１年 ①大月惺（龍谷ＡＣ）②水野和楽（上川）③菊池悠斗（旭川ＡＣ）▽同２年 ①大辻凌正（龍谷ＡＣ）②辻雷斗（羽幌）③松島優人（神居東）▽同３年 ①黒澤綾翔（東神楽陸上クラブ）②平井悠晴（龍谷ＡＣ）③小笠原凌生（永山）▽２００㍍ ①小笠原凌生（永山）②中山結翔（龍谷ＡＣ）③丸田凱士（上富良野）▽４００㍍ ①菅原颯也（士別ＡＣ）②角井龍二（枝幸陸上クラブ）③藤堂友槙（ふらのジュニア陸上クラブ）▽８００㍍ ①黒木大地（富良野東）②大竹壮（ふらのジュニア陸上クラブ）③中野栄治（神居東）▽１５００㍍ ①吉原陸人（東神楽陸上クラブ）②大杉駿介（上富良野）③大竹壮（ふらのジュニア陸上クラブ）▽３０００㍍ ①佐藤颯音（東神楽陸上クラブ）②吉原陸人（東神楽陸上クラブ）③塚越郁斗（神居東）▽１１０㍍障害 ①鈴木玲音（神居東）②豊川怜（上川）③氏原怜志（留萌）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ②東鷹栖③神居東▽走り高跳び ①成田翼輝（神居東）②布施来王（東鷹栖）③高松大和（上富良野）▽棒高跳び ①白取諒馬（広陵）▽走り幅跳び ①藤原壱登（上川）②中園未那斗（龍谷ＡＣ）③加藤惺羽（東鷹栖）▽砲丸投げ ①高橋大誠（上富良野）②松尾海斗（神居東）③藤田一颯（緑が丘）▽円盤投げ ①高橋大誠（上富良野）②大田悠太（東鷹栖）▽四種競技 ①海鉾翔真（東鷹栖）②豊川怜（上川）③氏原怜志（留萌）

【女子】▽１００㍍１年 ①五十嵐和（永山）②熊谷真那（旭川ＡＣ）③野田坂怜実（緑が丘）▽同２年 ①中村心音（緑が丘）②久保里亜那（比布中央）③高貝奈那（士別ＡＣ）▽同３年 ①佐藤愛菜（緑が丘）②石塚希歩（富良野東）③吉田椛鈴（なよろＪＡＣ）▽２００㍍ ①石川葉織（ＴＲＣ）②中村心音（緑が丘）③佐藤愛菜（緑が丘）▽８００㍍ ①石川葉織（ＴＲＣ）②越野みな（神居東）③高橋邑亜（旭川ＡＣ）▽１５００㍍ ①高橋邑亜（旭川ＡＣ）②羽田胡桃（龍谷ＡＣ）③莅戸優羽（神居東）▽１００㍍障害 ①石塚希歩（富良野東）②髙橋真桜奈（旭川ＡＣ）③藤田澪（上川）▽４００㍍リレー ①緑が丘②士別ＡＣ③旭川ＡＣ▽走り高跳び ①山下華穂（龍谷ＡＣ）②柳田凜佳（緑が丘）③杉野こはる（なよろＪＡＣ）▽走り幅跳び ①佐藤雫（龍谷ＡＣ）②宮﨑ハナ（神居東）③吉田椛鈴（なよろＪＡＣ）▽棒高跳び ①臼井爽乃（広陵）２㍍１０＝大会新▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②阿部夢真（上川）③藤田澪（上川）▽円盤投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）▽四種競技 ①近藤栞奈（留萌）②中野陽菜（留萌）

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