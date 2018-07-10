海上保安庁は「海上保安学校」と「海上保安大学校」の受験者を募集します。

両校とも、入学金と授業料、さらに全寮制の宿泊費や水光熱費も無料です。国家公務員として入学するので、月額約十四万円の給料や年二回のボーナスの支給、制服の無料貸与、国交省共済組合員として各種福利厚生の支給が受けられます。

卒業後は海上保安官に任官し、巡視船や航空機に乗り組み、海難救助や海上犯罪の取り締りをするほか、海洋測量などの業務に従事します。

海上保安学校（京都府舞鶴市）の教育期間は情報システムと管制課程が二年、その他一年。

海上保安大学校（広島県呉市）は将来の幹部職員を養成します。教育期間は本科四年、専攻科六カ月と研修科国際業務課程三カ月の計四年九カ月。

①受験資格、②インターネットの応募受付期間、③郵送（消印有効）か持参の応募受付期間、④第一次試験日・試験地、⑤採用予定数は次の通り。

海上学校＝①平成三十一年三月に高校卒業見込みの人と、平成三十年四月一日に、高校または中高一貫校を卒業した翌日から五年を経過していない人、②七月十七日～二十六日、③七月十七日～十九日、④九月二十三日・旭川市ほか四市、⑤船舶運航システム課程約百八十人、航空課程約二十五人、情報システム課程約六十人、管制課程約二十人、海洋科学課程約十五人。合計三百人。

海洋大学校＝①平成三十一年三月に高校卒業見込みの人と、平成三十年四月一日に、高校または中高一貫校を卒業した翌日から二年を経過していない人、②八月二十三日～九月三日、③八月二十三日～八月二十七日、④十月二十七、二十八日・旭川市ほか四市、⑤約六十人。

受験内容の詳細と応募用紙は、海上保安庁ホームページ（http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/saiyou/bosyu/）か、留萌海上保安部（TEL０１６４―42―０６５６）で。