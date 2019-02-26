ＮＰＯ法人日本自費出版ネットワークが二〇一九年度日本自費出版文化賞の作品を募集中です。

賞は人の目に触れにくい自費出版物に光を当て、著者の功績を讃えるとともに自費出版の再評価、活性化を促進するのが目的です。

応募資格は、制作費用の全額または一部を著者（個人・団体）が負担し、二〇一〇年以降に国内で出版され、主に日本語で書かれた一般書、製本された著書が対象です。

募集部門は、①地域文化部門（郷土史・地域誌・民俗記録・地域人物伝・記念誌など）、②個人誌部門（自分史・一族史・追悼集・遺稿集・旅行記・趣味など）、③小説部門（小説、随筆など）、④エッセー部門（随筆、随想など）、⑤詩歌部門（現代詩、俳句、短歌など）、⑥研究・評論部門、⑦グラフィック部門（画集、写真集、絵本など）。

大賞一点（賞金二十万円）、部門賞各一点（同五万円）、特別賞ほかがある。

受け付けは、三月三十一日まで（当日消印有効）。応募用紙に著書一冊を添えて、〒１０３・０００１ 東京都中央区日本橋小伝馬町七ノ十六、日本自費出版文化賞事務局へ郵送すること。応募手数料は二千円。

詳しくは公式サイト（http://www.jsjapan.net）で。問い合わせは、ネットワーク事務局（TEL０３―５６２３―５４１１）へ。