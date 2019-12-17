第二十三回日本自費出版文化賞が作品を募集中です。一般の人の目に触れにくい自費出版物に光を当て、著者の功績を讃えながら、自費出版の再評価・活性化を促進するのが目的です。

対象となるのは、制作費用の全額、または一部を著者（個人・団体）が負担し、日本国内で二〇一〇年以降に出版され、主に日本語で書かれた一般書で、製本された著書です。

募集するのは、①地域文化部門（郷土史、地域誌、民俗記録、地域人物伝、記念誌など）、②個人誌部門（自分史、一族史、追悼集、遺稿集、旅行記、趣味など）、③小説部門（小説、童話など散文で書かれた物語形式の文芸）、④エッセー部門（随筆、随想など散文で書かれた小説以外の文芸）、⑤詩歌部門（現代詩、俳句、短歌など韻文で書かれた文芸）、⑥研究・評論部門（研究［人文・歴史・法律・経済社会・理工ほか］、評論・評伝など）、⑦グラフィック部門（画集、写真集、絵本、高度なデザイン本など）の七部門です。

受付期間は、二〇一九年十一月一日から二〇二〇年三月三十一日。応募手数料二千円が必要です。

選考委員は、鎌田慧（ルポライター・選考委員長）、中山千夏（作家）、秋林哲也（編集者）ら七人。

大賞には賞状と賞金二十万円。部門賞には賞状と賞金五万円などが贈られます。

申し込み先は、〒103―0001 東京都中央区日本橋小伝馬町七ノ十六ニッケイビル七階 日本グラフィックサービス工業会内 ＮＰＯ法人 日本自費出版ネットワーク 日本自費出版文化賞事務局（TEL０３―５６２３―５４１１、FAX０３―５６２３―５４７３）へ。詳しくはホームページの募集要項で。

発表は二〇二〇年九月上旬、朝日新聞紙上などで行います。