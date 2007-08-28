（２６日・市総合体育館）
【男女混合】
◇幼児
(１)野作怜那（末広北）(２)原口結（大雪山）(３)中島光稀（高畑）(３)佐藤優音（カムイ）
【男子】
◇小学
▽１年
(１)余湖海斗（高畑）(２)楠茂将太（花咲）(３)谷島時夫（旭川中央）(３)鈴木涼介（高畑）
▽２年
(１)金シンジョン（旭川中央）(２)石山翔太（高畑）(３)宗片圭太（高畑）(３)尾形蓮（高台）
▽３年
(１)原口純（大雪山）(２)大川敬祐（高畑）(３)川上冬一（大雪山）(３)畠山遼太（高畑）
▽４年
(１)渡辺大地（高台）(２)伊賀泰生（大雪山）(３)白幡翔（東川）(３)山口優太郎（カムイ）
▽５年
(１)長谷川誠（高畑）(２)小林亮太（高畑）(３)畠章悟（高畑）(３)山田洋暉（大雪山）
▽６年
(１)佐藤正章（高畑）(２)河田拓斗（末広北）(３)寺本凌（高台）(３)岡本岳之（大雪山）
【女子】
◇小学
▽１・２年
(１)江島由奈（大雪山）(２)原口茜（大雪山）(３)三浦千恵麗（大雪山）(３)木村颯希（カムイ）
▽３・４年
(１)唐沢朱寧（末広北）(２)古本理名（東川）(３)宮本美織（東川）(３)寺西未玖（高畑）
▽５・６年
(１)大川理央奈（高畑）(２)尾形彩佳（高台）(３)佐藤佳奈（高畑）(３)佐藤杏香（高畑）