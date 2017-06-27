▽Ａ級

ＤＪフジプロオート６―２旭川ヤンキース、まるせんゲーリック９―７飛行船、旭川コンバット７―０北斗星、ダイヤモンドプレイヤーズ５―２旭川インディアンス、須田製版旭川支社５―２ブラックタイガース、旭川ドジャース６―３山商



▽Ｂ級

レジェンズ６―４虎虎、大成 不戦勝 ＪＲ旭川運転所、旭川ブルーインパルス８―４ジャッグル、アレックス６―２タクティクス、スコーピオンズ８―１ＰＺⅡ、旭川ＧＴＯ２―２パッション、マジェスタジャパン１１―０ＪＲ旭川運転所、アレックス 不戦勝 ＪＡたいせつ



▽Ｃ級

メッツエイジ１０―２旭川ライズ、ジョーカー６―２ゴールデンボールズ、ヒート４―４ザナドゥ、ドラグーン 不戦勝 旭川厚生病院、プッシーキャッツ６―０コンバットクラブ、ドリーム２１―３レッドクライス、まるせんゲーリックＯＢ会４―０ソルジャー、あぶさんず８―５ＡＭＵワイルズ、旭川グリーンホーンズ９―４ランダム、金田自動車 不戦勝 旭川高専、スーパーマン９―２ゴールデンボールズ、ワイルドボアーズ４―０ヒート