▽Ａ級
ＤＪフジプロオート６―２旭川ヤンキース、まるせんゲーリック９―７飛行船、旭川コンバット７―０北斗星、ダイヤモンドプレイヤーズ５―２旭川インディアンス、須田製版旭川支社５―２ブラックタイガース、旭川ドジャース６―３山商
　
▽Ｂ級
レジェンズ６―４虎虎、大成　不戦勝　ＪＲ旭川運転所、旭川ブルーインパルス８―４ジャッグル、アレックス６―２タクティクス、スコーピオンズ８―１ＰＺⅡ、旭川ＧＴＯ２―２パッション、マジェスタジャパン１１―０ＪＲ旭川運転所、アレックス　不戦勝　ＪＡたいせつ
　
▽Ｃ級
メッツエイジ１０―２旭川ライズ、ジョーカー６―２ゴールデンボールズ、ヒート４―４ザナドゥ、ドラグーン　不戦勝　旭川厚生病院、プッシーキャッツ６―０コンバットクラブ、ドリーム２１―３レッドクライス、まるせんゲーリックＯＢ会４―０ソルジャー、あぶさんず８―５ＡＭＵワイルズ、旭川グリーンホーンズ９―４ランダム、金田自動車　不戦勝　旭川高専、スーパーマン９―２ゴールデンボールズ、ワイルドボアーズ４―０ヒート