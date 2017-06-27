【男子】

▽１００㍍

①丹羽珀人（近文第一）１３秒４１②福原睦（緑新）③近藤颯（旭川）

▽走り幅跳び

①福地禮夢（春光）４㍍５７②柴田龍牙（末広）③高柳亮佑（永山西）

▽ソフトボール投げ

①高木亨誠（千代田）７１㍍②木村悠翔（大有）③楠茂功雅（末広）

▽走り高跳び

①豊﨑丈太郎（永山）１㍍３１②北内龍生（向陵）②西村隼晴（愛宕東）②山本一河（西御料地）②茂木暁斗（北鎮）

▽１０００㍍

①鈴木翔衣跳（神楽岡）３分０６秒５８②庄子羽琉（緑が丘）③川端秀門（知新）

▽４００㍍リレー

①近文第一５６秒１６②永山西③東五条

【女子】

▽１００㍍

①小島三奈（緑が丘）１４秒６１②山本未夢（永山南）③佐藤彩虹（西御料地）

▽走り幅跳び

①山田みいの（神居東）４㍍３０②清水心結（永山西）③近江志音（末広）

▽ソフトボール投げ

①佐藤紗李（末広）５０㍍②岩﨑未称（神楽岡）③山崎乃々詩（永山南）

▽走り高跳び

①松井心（永山）１㍍２４①大西菜々美（神楽）１㍍２４③松倉亜弥（新富）③村椿心（神居東）③佐々木こなつ（愛宕）③有馬萌衣（愛宕東）

▽８００㍍

①増田さくら（神居）２分２９秒７３②二色悠楽（神居東）③佐藤百華（春光）

▽４００㍍リレー

①神居東５９秒９３②永山西③愛宕