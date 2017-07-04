▽３回戦
東聖２１―６東五条、東光５―２愛宕東、北鎮１０―１１三小、春光１３―０豊岡、愛宕東１１―２鷹栖北野、近文６―２東川大雪、神楽８―５鷹栖、東旭川９―４旭稜
▽準々決勝
東聖７―４東光、春光１０―６北鎮、愛宕東１０―９近文、神楽２―１東旭川
▽準決勝
春光３―１東聖、神楽１０―０愛宕東
▽決勝
神楽６―２春光