◆バスケットボール（７、８日・富良野スポーツセンター）

【男子】

▽１回戦

緑が丘７２―３４士別、広陵４２―３４名寄、当麻６６ー３４東陽、愛宕75―57中富良野

▽準決勝

緑が丘５７―２８広陵、愛宕４６―４１当麻

▽決勝

緑が丘６９―３４愛宕

【女子】

▽１回戦

東光６８―５８富良野東、東川６６―４１緑が丘、愛宕６８―２７名寄、士別南８３―４９永山

▽準決勝

東川４６―４４東光、士別南８２―４７愛宕

▽決勝

東川７１―４３士別南

◆バレーボール（７、８日・市総合体育館）

【男子】

▽１回戦

神楽２―０永山南、西神楽２―０緑が丘、六合２―０永山、富良野西・富良野山部２―０北門

▽準決勝

神楽２―０西神楽、富良野西・富良野山部２―０六合

▽決勝

神楽２―０富良野西・山部

【女子】

▽１回戦

士別２―０永山、広陵２―０東川、永山南２―０富良野西、旭川２―０名寄東

▽準決勝

士別２―０広陵、永山南２―０旭川

▽決勝

士別２―０永山南

◆サッカー（７、８日・士別市天塩川サッカー場）

▽１回戦

緑が丘４―１東光、神楽２―０士別南、東川２―０美深、広陵１―０中富良野

▽準決勝

緑が丘３―１神楽、広陵１―０東川

▽決勝

緑が丘２―１広陵

◆卓球（７、８日・忠和公園体育館）

【男子】

▽団体準決勝

春光台３―１啓北、永山南３―１中央

▽決勝

春光台３―１永山南

▽シングルス

①大谷龍二（東明）②木村優希（永山南）③野田倖介（春光台）③平岡稜真（比布）

【女子】

▽団体準決勝

東川３―１富良野西、士別南３―１緑が丘

▽決勝

東川３―２士別南

▽シングルス

①秦彩華（剣淵）②宍戸春来（剣淵）③牧野心泉（東川）③楠鈴香（士別南）

◆ソフトテニス（７、８日・花咲コート）

【男子】

▽団体準決勝

附属旭川２―１名寄、光陽２―０永山

▽決勝

附属旭川２―１光陽

▽個人

①髙橋・小林（名寄）②下間・花岡（神楽）③大場・吉崎（永山）③堀・山中（附属旭川）

【女子】

▽団体準決勝

広陵２―０剣淵、当麻２―０附属旭川

▽決勝

当麻２―１広陵

▽個人

①山田・田中（比布）②石川・岡本（当麻）③三浦・小玉（当麻）③稲田・平（神楽）

◆軟式野球（７、８日・士別ふどう球場）

▽１回戦

東明５―３春光台、上富良野５―２永山、神楽１２―０名寄風連、美瑛６―４士別南

▽準決勝

上富良野１―０東明、神楽７―６美瑛

▽決勝

上富良野１―０神楽

◆バドミントン（７、８日・名寄市スポーツセンター）

【男子】

▽団体

①愛宕②春光台③東光③東明

▽シングルス

①木津健斗（愛宕）②荒川彰来（広陵）③佐々木詞音（東鷹栖）③佐々木優吏（東陽）

▽ダブルス

①目黒蓮・市橋実乘（春光台）②岩戸和磨・菊地隆哉（愛宕）③佐藤匠悟・伊藤彰悟（広陵）③犬嶋宏介・片山裕翔（東明）

【女子】

▽団体

①東明②春光台③忠和③広陵

▽シングルス

①高見優里（春光台）②志摩紗希（忠和）③川等花菜（愛宕）③村瀬百花（広陵）

▽ダブルス

①犬嶋美南海・百武沙菜（東明）②花井愛梨・水田莉緒（春光台）③嶋村瑞希・谷口美海（東明）③小島沙菜・前田来実（東明）

◆柔道（７日・東鷹栖中体育館）

【男子】

▽団体

①永山②美瑛③旭川③東光

▽５０㌔級

①入山陽介（永山）②平田央（風連）③渡辺響（永山）③丹翔琉（士別南）

▽５５㌔級

①上村洸太（士別）②福井彬士（和寒）③工藤朱璃（旭川）③浦丈旺（美瑛）

▽６０㌔級

①江島悠太（永山）②古川友祐（啓北）③尾崎翔夢（永山）③山岡祥大（名寄）

▽６６㌔級

①大竹莉生（永山）②伊藤翔摩（旭川）③大下翔也（旭川）③藤平哲成（旭川）

▽７３㌔級

①片桐涼助（啓北）②瀬部晟也（当麻）③松木耀平（美瑛）③川島渓太（永山）

▽８１㌔級

①側雄太（永山）②荒木宏哉（旭川）③佐々木海翔（名寄）③谷村啓太（東光）

▽９０㌔級

①熊谷大夢（永山）②原田知典（永山）③中井計人（富良野東）③滝口育斗（富良野山部）

▽９０㌔超級

①畠山泰輔（永山）②大西浩貴（東光）③西塚紘太（上富良野）③奥山遥人（中央）

【女子】

▽団体

①永山②士別③美瑛

▽４０㌔級

①前田和（永山）②浦望葵（美瑛）③岡悠希羽（永山）③中澤凜香（六合）

▽４４㌔級

①大竹陽菜（永山）②中田実玖（士別）③上山つむぎ（名寄）

▽４８㌔級

①高橋光（春光台）②千葉穂香（永山）③藤井花奈（永山）③湯川くるみ（美瑛）

▽５２㌔級

①酒井里緒（和寒）②片桐葵衣（啓北）③西岡夏海（旭川）③中根亜梨咲（富良野西）

▽５７㌔級

①原口結（啓北）②渡邉天海（永山）③小沼由依（永山）③梅本ひな（和寒）

▽６３㌔級

①西尾海里（士別）②高橋紗幸（明星）

▽７０㌔級

①松倉瑚子（六合）

▽７０㌔超級

①及川美優（永山）②中野百花（明星）③谷本涼帆（士別）③須藤花凜（光陽）

◆剣道（７日・愛別中体育館）

【男子】

▽団体

①永山南②愛宕③愛別③啓北

▽個人

①中井鳳雅（啓北）②川井琉生（名寄）③太田隼輔（愛宕）

【女子】

▽団体

①啓北②緑が丘③永山南③東川

▽個人

①木村伶音奈（啓北）②中野湖宵（幌加内）③北本心咲（啓北）