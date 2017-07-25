…形…

【男女混合】

▽幼児

①本居陽太（中村会）②播磨（中村会）③長内（志武舘）

【男子】

▽小学生１年

①後藤仙一（魁星舘）②高畑（魁星舘）③伊藤（武禅塾）

▽同２年

①貝沢風佑人（中村会）②堀籠（坂下）③谷岡（ワールド）

▽同３年

①中川原祥太（千歳）②佐々木（志武舘）③竹谷（養心館札幌）

▽同４年

①笠井晴斗（志聖館）②村上（中村会）③長内（志武舘）

▽同５年

①山本翼（魁星舘）②高畑（魁星舘）③村上（魁星舘）

▽同６年

①新保貴弘（志聖舘）②中川原（千歳）③清水（幸武舘）

▽中学生

①近隼斗（武禅塾）②古川（ワールド）③工藤（志武舘）

▽高校生

①長井一馬（養心館）②菊池（幕別）③紺野（志聖舘）

▽一般

①細貝真吾（誠拳会）②中村（旭医大）③増沢（ワールド）

【女子】

▽小学生低学年

①白木妃南（幸武舘）②塚本（魁星舘）③太田（ワールド）

▽同中学年

①本居多華来（中村会）②三沢（幸武舘）③三高（挙聖舘）

▽高学年

①佐々木羽舞（志武舘）②浜（誠拳会）③鳴海（皇仁館）

▽中学校

①尾崎涼花（養心館）②池田（佛心塾）③尾崎（養心館）

▽一般

①紺野佳苗（志聖舘）②秋葉（養心館）③増沢（ワールド）

…組手…

【男女混合】

▽幼児

①中沢莉玖（魁星舘）②今村（魁星舘）③播磨（中村会）

【男子】

▽小学生１年

①後藤仙一（魁星舘）②長内（志武舘）③高畑（魁星舘）

▽同２年

①本保貴一（ワールド）②谷岡（ワールド）③佐藤（未来塾）

▽同３年

①田中隆元（佛心塾）②佐々木（志武舘）③箕輪（挙聖舘）③竹谷（養心館札幌）

▽同４年

①笠井晴斗（志聖舘）②長内（志武舘）③秦野（志武舘）③浜（誠拳会）

▽同５年

①田辺功（佛心塾）②勝野（志武舘）③村上（魁星舘）③三浦（佛心塾）

▽同６年

①新保貴弘（志聖舘）②田中（佛心塾）③増田（幸武舘）③田岡（幸武舘）

▽中学生

①田中裕元（佛心塾）②千田（未来塾）③宮里（本山会）③斉藤（志武舘）

▽高校生

①長井一馬（養心館）②紺野（志聖舘）

▽一般・大学

①細貝真吾（誠拳会）②中村（旭医大）③松山（千歳）

【女子】

▽小学生低学年

①白木妃南（幸武舘）②松村（千歳）③塚本（魁星舘）

▽同中学年

①三沢妃花（幸武舘）②林（養心館札幌）③工藤（志武舘）③夏井（幸武舘）

▽同高学年

①佐々木羽舞（志武舘）②浜（誠拳会）③水島（幸武舘）

▽中学生

①池田真白（佛心塾）②尾崎（養心館）③田辺（佛心塾）

▽一般

①秋葉美香（養心館）②紺野（志聖舘）③増沢（ワールド）