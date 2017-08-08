▽１回戦
新富 不戦勝 近文、三小１７―２陵雲、旭稜８―５西御料地、永山南１０―５美瑛、春光台９―３神居、緑が丘６―４当麻、愛宕東１０―１共栄、北鎮５―３神居東
▽２回戦
新富６―０三小、旭稜１１―１永山南、春光台９―２緑が丘、愛宕東１０―０北鎮
▽準決勝
新富５―３旭稜、愛宕東２１―１春光台
▽決勝
愛宕東８―３新富
軟式野球 第４４回旭川平和ライオンズクラブ旗争奪少年大会（７月２９～３１日・西神楽グラウンドほか）
2017/08/08
▽１回戦
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