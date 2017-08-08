▽１回戦

新富 不戦勝 近文、三小１７―２陵雲、旭稜８―５西御料地、永山南１０―５美瑛、春光台９―３神居、緑が丘６―４当麻、愛宕東１０―１共栄、北鎮５―３神居東

▽２回戦

新富６―０三小、旭稜１１―１永山南、春光台９―２緑が丘、愛宕東１０―０北鎮

▽準決勝

新富５―３旭稜、愛宕東２１―１春光台

▽決勝

愛宕東８―３新富