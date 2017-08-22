【男子】
◇小学生
▽１００㍍
①丹羽珀人（旭川ＡＣ）②中瀬（旭川ＡＣ）③滝屋瀬（旭川ＡＣ）
▽１５００㍍
①黒川遥斗（士別）②岩村（神居東陸上少年団）③高橋（神居東陸上少年団）
▽４００㍍リレー
①旭川ＡＣ（中瀬遥、滝屋翔、佐藤青春、丹羽珀人）５４秒２０＝大会新
▽走り高跳び
①高野晴（神居東陸上少年団）
▽走り幅跳び
①中瀬遥（旭川ＡＣ）②高野（神居東陸上少年団）③布広（歌登）
▽ジャベリックボール投げ
①竹田侑馬（神居東陸上少年団）②高橋（神居東陸上少年団）③広川（上川陸上少年団）
◇中学生
▽１年１００㍍
①寺沢海知人（増毛）②山本（富良野東）③酒井（士別南）
▽２年１００㍍
①山本空士（上富良野）②殿山（富良野東）③小野田（緑が丘）
▽３年１００㍍
①武島圭汰（富良野東）②大道（上富良野）③三瓶（富良野東）
▽共通２００㍍
①黒田隆斗（緑が丘）②山本（上富良野）③川上（士別）
▽３年２００㍍
①武島圭汰（富良野東）②大道（上富良野）③平山（羽幌）
▽共通４００㍍
①黒田隆斗（緑が丘）②川上（士別）③紺藤（東鷹栖）
▽同８００㍍
①今村颯人（緑が丘）②千葉（広陵）③北井（富良野東）
▽同１５００㍍
①本間颯（士別）②吉田（東明）③村田（神居東）
▽同３０００㍍
①本間颯（士別）②吉田（東明）③日野（上富良野）
▽３年３０００㍍
①後藤爽生（北門）②豊福（神居東）③坂本（士別）
▽共通１１０㍍障害
①殿山凌平（富良野東）②川島（緑が丘）③小野（緑が丘）
▽３年１１０㍍障害
①野島侑大（富良野東）
▽共通４００㍍リレー
①緑が丘Ａ②上富良野③富良野東
▽同走り高跳び
①山内翔（広陵）
▽３年走り高跳び
①上尾カムナ（東神楽）②野島（富良野東）
▽共通走り幅跳び
①井上龍（緑が丘）②水野（東鷹栖）③門田（富良野西）
▽同砲丸投げ
①伏見洋飛（上富良野）②井上（緑が丘）③山崎（永山）
▽３年砲丸投げ
①桑折龍真（上富良野）②細川（なよろＪＡＣ）
▽共通円盤投げ
①紺野尽（東鷹栖）②香島（士別）
▽同ジャベリックスロー
①番屋翔太（富良野東）②岩沢（富良野西）③佐賀（留萌）
【女子】
◇小学生
▽１００㍍
①三浦杏（留萌ＡＣ）②佐藤（留萌ＡＣ）③増田（神居東陸上少年団）
▽８００㍍
①増田さくら（神居東陸上少年団）②二色（神居東陸上少年団）③鈴木（神居東陸上少年団）
▽４００㍍リレー
①神居東陸上少年団Ａ②上川陸上少年団Ａ③上川陸上少年団Ｂ
▽走り高跳び
①村椿心（神居東陸上少年団）②牧野（なよろＪＡＣ）
▽走り幅跳び
①石川綴（神居東陸上少年団）②三浦（留萌ＡＣ）③金子（羽幌ジュニアＲＣ）
▽砲丸投げ
①大景琴巴（神居東陸上少年団）
▽ジャベリックボール投げ
①落合ひな（上川陸上少年団）②佐藤（上川陸上少年団）③大丸（上川陸上少年団）
◇中学生
▽１年１００㍍
①山崎唯奈（神居東）②田中（東鷹栖）③近藤（神居東）
▽２年１００㍍
①村上瑶季（富良野西）②三浦（東川）③高瀬（富良野西）
▽３年１００㍍
①山崎未夢（明星）１２秒８４＝大会新②垣副（緑が丘）③風間（士別）
▽共通２００㍍
①村上瑶季（富良野西）②高橋（中川）③高橋（留萌）
▽３年２００㍍
①山崎未夢（明星）２６秒６０＝大会新②風間（士別）③垣副（緑が丘）
▽共通８００㍍
①阿部充希（士別）②吉田（留萌）③高橋（上川）
▽同１５００㍍
①泉桃果（神居東）②高橋（上川）③高橋（中川）
▽３年３０００㍍
①鈴木柊香（上川）②台丸谷（上富良野）③奥野（上富良野）
▽共通１００㍍障害
①高瀬冴英佳（富良野西）②山崎（神居東）③斉藤（士別）
▽３年１００㍍障害
①佐藤陽菜乃（上川）②氏家（士別）③榊（富良野東）
▽共通４００㍍リレー
①上富良野②緑が丘Ａ③留萌
▽同走り高跳び
①山本咲里耶（緑が丘）②飛弾野（緑が丘）③大砂（光陽）
▽３年走り高跳び
①榊莉音（富良野東）
▽共通走り幅跳び
①星野美月（神居東）②米倉（緑が丘）③阿部（士別南）
▽同砲丸投げ
①藤井夢加（上富良野）②野口（神居東）③黒田（留萌）
▽３年砲丸投げ
①加納弥生（富良野東）１０㍍２３＝大会新
▽共通円盤投げ
①加納弥生（富良野東）②細川（富良野東）
▽同ジャベリックスロー
①細川未夢（富良野東）②平山（士別南）③能祖（士別南）
◇最優秀選手
▽小学男子
黒川遙斗（士別）
▽同女子
三浦杏（留萌ＡＣ）
▽中学男子
黒田隆斗（緑が丘）
▽同女子
村上瑶季（富良野西）