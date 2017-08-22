【男子】

◇小学生

▽１００㍍

①丹羽珀人（旭川ＡＣ）②中瀬（旭川ＡＣ）③滝屋瀬（旭川ＡＣ）

▽１５００㍍

①黒川遥斗（士別）②岩村（神居東陸上少年団）③高橋（神居東陸上少年団）

▽４００㍍リレー

①旭川ＡＣ（中瀬遥、滝屋翔、佐藤青春、丹羽珀人）５４秒２０＝大会新

▽走り高跳び

①高野晴（神居東陸上少年団）

▽走り幅跳び

①中瀬遥（旭川ＡＣ）②高野（神居東陸上少年団）③布広（歌登）

▽ジャベリックボール投げ

①竹田侑馬（神居東陸上少年団）②高橋（神居東陸上少年団）③広川（上川陸上少年団）



◇中学生

▽１年１００㍍

①寺沢海知人（増毛）②山本（富良野東）③酒井（士別南）

▽２年１００㍍

①山本空士（上富良野）②殿山（富良野東）③小野田（緑が丘）

▽３年１００㍍

①武島圭汰（富良野東）②大道（上富良野）③三瓶（富良野東）

▽共通２００㍍

①黒田隆斗（緑が丘）②山本（上富良野）③川上（士別）

▽３年２００㍍

①武島圭汰（富良野東）②大道（上富良野）③平山（羽幌）

▽共通４００㍍

①黒田隆斗（緑が丘）②川上（士別）③紺藤（東鷹栖）

▽同８００㍍

①今村颯人（緑が丘）②千葉（広陵）③北井（富良野東）

▽同１５００㍍

①本間颯（士別）②吉田（東明）③村田（神居東）

▽同３０００㍍

①本間颯（士別）②吉田（東明）③日野（上富良野）

▽３年３０００㍍

①後藤爽生（北門）②豊福（神居東）③坂本（士別）

▽共通１１０㍍障害

①殿山凌平（富良野東）②川島（緑が丘）③小野（緑が丘）

▽３年１１０㍍障害

①野島侑大（富良野東）

▽共通４００㍍リレー

①緑が丘Ａ②上富良野③富良野東

▽同走り高跳び

①山内翔（広陵）

▽３年走り高跳び

①上尾カムナ（東神楽）②野島（富良野東）

▽共通走り幅跳び

①井上龍（緑が丘）②水野（東鷹栖）③門田（富良野西）

▽同砲丸投げ

①伏見洋飛（上富良野）②井上（緑が丘）③山崎（永山）

▽３年砲丸投げ

①桑折龍真（上富良野）②細川（なよろＪＡＣ）

▽共通円盤投げ

①紺野尽（東鷹栖）②香島（士別）

▽同ジャベリックスロー

①番屋翔太（富良野東）②岩沢（富良野西）③佐賀（留萌）

【女子】

◇小学生

▽１００㍍

①三浦杏（留萌ＡＣ）②佐藤（留萌ＡＣ）③増田（神居東陸上少年団）

▽８００㍍

①増田さくら（神居東陸上少年団）②二色（神居東陸上少年団）③鈴木（神居東陸上少年団）

▽４００㍍リレー

①神居東陸上少年団Ａ②上川陸上少年団Ａ③上川陸上少年団Ｂ

▽走り高跳び

①村椿心（神居東陸上少年団）②牧野（なよろＪＡＣ）

▽走り幅跳び

①石川綴（神居東陸上少年団）②三浦（留萌ＡＣ）③金子（羽幌ジュニアＲＣ）

▽砲丸投げ

①大景琴巴（神居東陸上少年団）

▽ジャベリックボール投げ

①落合ひな（上川陸上少年団）②佐藤（上川陸上少年団）③大丸（上川陸上少年団）



◇中学生

▽１年１００㍍

①山崎唯奈（神居東）②田中（東鷹栖）③近藤（神居東）

▽２年１００㍍

①村上瑶季（富良野西）②三浦（東川）③高瀬（富良野西）

▽３年１００㍍

①山崎未夢（明星）１２秒８４＝大会新②垣副（緑が丘）③風間（士別）

▽共通２００㍍

①村上瑶季（富良野西）②高橋（中川）③高橋（留萌）

▽３年２００㍍

①山崎未夢（明星）２６秒６０＝大会新②風間（士別）③垣副（緑が丘）

▽共通８００㍍

①阿部充希（士別）②吉田（留萌）③高橋（上川）

▽同１５００㍍

①泉桃果（神居東）②高橋（上川）③高橋（中川）

▽３年３０００㍍

①鈴木柊香（上川）②台丸谷（上富良野）③奥野（上富良野）

▽共通１００㍍障害

①高瀬冴英佳（富良野西）②山崎（神居東）③斉藤（士別）

▽３年１００㍍障害

①佐藤陽菜乃（上川）②氏家（士別）③榊（富良野東）

▽共通４００㍍リレー

①上富良野②緑が丘Ａ③留萌

▽同走り高跳び

①山本咲里耶（緑が丘）②飛弾野（緑が丘）③大砂（光陽）

▽３年走り高跳び

①榊莉音（富良野東）

▽共通走り幅跳び

①星野美月（神居東）②米倉（緑が丘）③阿部（士別南）

▽同砲丸投げ

①藤井夢加（上富良野）②野口（神居東）③黒田（留萌）

▽３年砲丸投げ

①加納弥生（富良野東）１０㍍２３＝大会新

▽共通円盤投げ

①加納弥生（富良野東）②細川（富良野東）

▽同ジャベリックスロー

①細川未夢（富良野東）②平山（士別南）③能祖（士別南）



◇最優秀選手

▽小学男子

黒川遙斗（士別）

▽同女子

三浦杏（留萌ＡＣ）

▽中学男子

黒田隆斗（緑が丘）

▽同女子

村上瑶季（富良野西）