▽準決勝
和寒野球スポーツ少年団４―３東聖イーグルス、愛宕東スーパースターズ２―０富良野球友ライナーズ
▽決勝
愛宕東スーパースターズ３―２和寒野球スポーツ少年団
太陽グループ杯争奪第２４回全道少年選抜大会上川支部大会（２６、２７日・旭川ドリームスタジアム）
2017/08/29
▽準決勝
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