◇Ｂクラス
▽１回戦
東五条８―２愛別、永山西１３―３上川大雪、愛宕東１―０新富
▽２回戦
永山南４―１東五条、永山西１１―０東旭川、愛宕東１０―１当麻、永山中央１０―０豊岡
▽準決勝
永山西８―０永山南、愛宕東５―０永山中央
▽決勝
愛宕東９―０永山西