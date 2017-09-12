緑が丘サテライト２―２東陽（千葉、野原＝緑、本庄＝東）、東明７―０留萌港南（中居、小原３、菅原２、稲垣＝東）、北門４―０東光（武澤３、高取＝北）、東川２―０東神楽（溝口、寺西＝東）、春光台６―２名寄東（水本３、村井、渋谷２＝春、工藤丈、神田＝名）、名寄ＳＣ８―１神楽（山地、三浦３、佐久間、政木一、政木総、鈴木＝名、柏木＝神）、富良野東６―１士別（神谷凌５、上関＝富、柴崎流＝士）、美深２―１神居東（安東、遠藤＝美、落合＝神）、啓北４―１鷹栖（岩谷、金井２、上ケ島＝啓、濱坂＝鷹）、富良野西７―０当麻ＦＣ（仁科尊３、清水、澤田３＝富）、留萌２―０光陽（進藤２＝留）、上富良野２―０中富良野（菊地、秋田谷＝上）、富良野東２―０旭教大付属（神谷凌、当瀬＝富）、士別２―１永山南（武田、柴崎流＝士、小森＝永）、トラウムＳＶ３ｒｄ４―２士別南（竹林２、土井、平田＝ト、平塚、高橋＝士）、広陵３―０トラウム２ｎｄ（高橋玄＝広）、名寄ＳＣ７―１緑が丘サテライト（三浦３、田中、小林、秋元、政木一＝名、野原＝緑）、増毛５―２北星（大井、三鹿由３、川井＝増、堀田、杉田＝北）、富良野西２―１神居（澤田、仁科尊＝富、Ｏ・Ｇ＝神）、東川６―０光陽（寺西３、遠藤２、矢ノ目＝東）、中央４―１美瑛（岡田２、鈴木２＝中、戸舘＝美）、Ｊ―ＥＬＭ永山２―０当麻ＦＣ（土井、岡＝永）