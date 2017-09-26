▽１回戦

東旭川３―２大有・中央合同、永山南８―０啓明、東栄・千代田合同９―６東神楽・三小合同、旭稜１３―６美瑛、永山中央・愛別合同３―２比布、愛宕東５―４東五条・上川連合、忠和１５―０緑が丘、東川大雪５―１西御料地、近文１２―２永山西、共栄１３―７春光・北鎮合同、東聖１０―１近一、豊岡・新富合同７―０当麻、末広北・鷹栖合同、７―６末広、東光９―１春光台、神楽１０―０神居

▽２回戦

東旭川９―４陵雲、東栄・千代田合同２―１永山南、永山中央・愛別合同４―１旭稜、忠和８―０愛宕東、近文１―０東川大雪、東聖３―２共栄、末広北・鷹栖合同８―３豊岡・新富合同、神楽５―１東光

▽３回戦

東旭川１０―０東栄・千代田合同、忠和３―０永山中央・愛別合同、東聖４―２近文、神楽６―１末広北・鷹栖合同