【男子】

◇小学生

▽１００㍍

①滝屋翔（旭川ＡＣ）②竹原（東川ＸＣ少年団）③谷口（神楽岡）

▽８００㍍

①黒川遥斗（士別）②滝屋（旭川ＡＣ）③竹原（東川ＸＣ少年団）

▽走り幅跳び

①谷口由樹（神楽岡）②合田（旭川ＡＣ）③阿部（旭川ＡＣ）



◇中学生

▽１１０㍍障害

①川島康明（緑が丘）②水野（東鷹栖）③小野（緑が丘）

▽砲丸投げ

①桑折龍真（上富良野）②井上（緑が丘）③山崎（永山）



◇高校・一般

▽１００㍍

①成田開也（旭大高）②芥川（道北アスリートクラブ）③田中（旭大高）

▽４００㍍

①成田開也（旭大高）②窪田（旭大高）③平山（旭大高）

▽１５００㍍

①塩崎元汰（旭大高）②室井（旭大高）③加村（旭実）

▽３０００㍍

①武田和樹（緑が丘中）②富田（東川中）③金津（東明中）

▽１１０㍍障害

①山ノ内翔太（旭実）②佐藤（旭西）③大曽根（旭明成）

▽走り高跳び

①伊藤凜（旭大高）②山本（富良野高）③佐藤（旭西）

▽走り幅跳び

①平間睦樹（富良野高）②平田（旭大高）③鈴木（枝幸高）

▽砲丸投げ

①打矢歩夢（旭農）②佐々木（旭大高）③東内（旭西）

▽やり投げ

①野辺地敏希（旭大高）②打矢（旭農）③佐藤（旭西）

【女子】

◇小学生

▽１００㍍

①丸山美羽（豊岡ＸＣ）②早川（豊岡ＸＣ）③奥住（東川ＸＣ少年団）

▽８００㍍

①篠島渚紗（豊岡ＸＣ）②早川（豊岡ＸＣ）③中山（旭川ＡＣ）

◇中学生

▽１００㍍障害

①大砂百恵（光陽）②安栄（緑が丘）③板垣（永山）

▽砲丸投げ

①藤井夢加（上富良野）②後藤（明星）③渡辺（東鷹栖）

◇高校・一般

▽１００㍍

①松田奈夏（深川一已中）②山田（旭大高）③加藤（上富良野中）

▽４００㍍

①山田千詠（旭大高）②池田（旭大高）③田中（旭実）

▽８００㍍

①笹田理世（緑が丘中）②野上（広陵中）③加藤（永山中）

▽１５００㍍

①大西恋花（永山中）

▽１００㍍障害

①大下美咲（旭大高）②三田（枝幸高）③東海林（旭農）

▽走り高跳び

①柴田瑞姫（旭大高）②中本（緑が丘中）③佐々木（旭明成）

▽走り幅跳び

①松田奈夏（深川一已中）②松村（旭大高）③山浦（旭大高）

▽やり投げ

①山下菜々花（旭農）②岸本（旭西）③猪股（旭農）