…登録者…
【男子（１０㌔）】
▽一般
①見田貴弘（旭医大）３２分２２秒３②石原（盛岡スキー協会）③亀山（２戦車上富良野）
▽高校
①松田敦士（富良野）２８分０５秒２②伊藤（旭大高）③池邊（おといねっぷ美術工芸）
【女子（５㌔）】
▽一般
①松長花保（旭医大）２１分０８秒８
▽高校
①栃谷和（おといねっぷ美術工芸）１６分１４秒３②照井（南富良野）③高橋（留萌）
…オープン…
【男子】
▽小学生１年
①高瀬蓮士（京極ＸＣ）②長坂（名寄ＸＣ）③中屋（東神楽ＸＣ）
▽同２年
①梅澤凰介（鷹栖北野ＸＣ）②千葉（美幌ＸＣ）③菊地（当麻ＸＣ）
▽同３年
①宮下慶太郎（伊の沢ＸＣ）②松本（美幌ＸＣ）③沓村（鷹栖北野ＸＣ）
▽同４年
①吉田礼（東神楽ＸＣ）②石原（東川ＸＣ）③小池（ふらのＸＣ）
▽同５年
①松本聖也（美幌ＸＣ）②吉田（美幌ＸＣ）③五十嵐（東神楽ＸＣ）
▽同６年
①千葉隆広（鷹栖北野ＸＣ）②前田（伊の沢ＸＣ）③石原（東川ＸＣ）
▽中学生
①馬渕紘人（真狩）②稲田（当麻）③川口（東川）
▽成年１９歳～４９歳
①大江悠太（第２後方支援連隊）②小宮山（第２後方支援連隊）③鈴木（第２後方支援連隊）
▽壮年５０歳以上
①青野朋之（天塩町役場農林水産課）②野川（個人）③上野（ふらっとＳＣ）
▽高年Ａ６０歳台
①棚橋栄治（おといねっぷ美術工芸高）②山本（ＮＯＳＡＩ道央）③林（旭川）
▽同Ｂ７０歳以上
①植田亘俊（富沢ＸＣ同好会）②庄子（名寄陸上クラブ）
【女子】
▽小学生１年
①宮下水月（伊の沢ＸＣ）②石川（美幌ＸＣ）③湯本（鷹栖北野ＸＣ）
▽同２年
①金津美和菜（東光ＸＣ）②菊池（名寄ＸＣ）③久保（美幌ＸＣ）
▽同３年
①吉田梨乃（美幌ＸＣ）②高橋（美幌ＸＣ）③高瀬（京極ＸＣ）
▽同４年
①小池柚芭（鷹栖北野ＸＣ）②佐々木（真狩ＸＣ）③太田（伊の沢ＸＣ）
▽同５年
①小上千空（京極ＸＣ）②早川（豊岡ＸＣ）③篠島（伊の沢ＸＣ）
▽同６年
①藤田優那（鷹栖北野ＸＣ）②野田（美幌ＸＣ）③川口（東川ＸＣ）
▽中学生
①栃谷天寧（鷹栖）②吉田（東神楽）③畔上（美幌北）