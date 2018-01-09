…登録者…

【男子（１０㌔）】

▽一般

①見田貴弘（旭医大）３２分２２秒３②石原（盛岡スキー協会）③亀山（２戦車上富良野）

▽高校

①松田敦士（富良野）２８分０５秒２②伊藤（旭大高）③池邊（おといねっぷ美術工芸）

【女子（５㌔）】

▽一般

①松長花保（旭医大）２１分０８秒８

▽高校

①栃谷和（おといねっぷ美術工芸）１６分１４秒３②照井（南富良野）③高橋（留萌）

…オープン…

【男子】

▽小学生１年

①高瀬蓮士（京極ＸＣ）②長坂（名寄ＸＣ）③中屋（東神楽ＸＣ）

▽同２年

①梅澤凰介（鷹栖北野ＸＣ）②千葉（美幌ＸＣ）③菊地（当麻ＸＣ）

▽同３年

①宮下慶太郎（伊の沢ＸＣ）②松本（美幌ＸＣ）③沓村（鷹栖北野ＸＣ）

▽同４年

①吉田礼（東神楽ＸＣ）②石原（東川ＸＣ）③小池（ふらのＸＣ）

▽同５年

①松本聖也（美幌ＸＣ）②吉田（美幌ＸＣ）③五十嵐（東神楽ＸＣ）

▽同６年

①千葉隆広（鷹栖北野ＸＣ）②前田（伊の沢ＸＣ）③石原（東川ＸＣ）

▽中学生

①馬渕紘人（真狩）②稲田（当麻）③川口（東川）

▽成年１９歳～４９歳

①大江悠太（第２後方支援連隊）②小宮山（第２後方支援連隊）③鈴木（第２後方支援連隊）

▽壮年５０歳以上

①青野朋之（天塩町役場農林水産課）②野川（個人）③上野（ふらっとＳＣ）

▽高年Ａ６０歳台

①棚橋栄治（おといねっぷ美術工芸高）②山本（ＮＯＳＡＩ道央）③林（旭川）

▽同Ｂ７０歳以上

①植田亘俊（富沢ＸＣ同好会）②庄子（名寄陸上クラブ）

【女子】

▽小学生１年

①宮下水月（伊の沢ＸＣ）②石川（美幌ＸＣ）③湯本（鷹栖北野ＸＣ）

▽同２年

①金津美和菜（東光ＸＣ）②菊池（名寄ＸＣ）③久保（美幌ＸＣ）

▽同３年

①吉田梨乃（美幌ＸＣ）②高橋（美幌ＸＣ）③高瀬（京極ＸＣ）

▽同４年

①小池柚芭（鷹栖北野ＸＣ）②佐々木（真狩ＸＣ）③太田（伊の沢ＸＣ）

▽同５年

①小上千空（京極ＸＣ）②早川（豊岡ＸＣ）③篠島（伊の沢ＸＣ）

▽同６年

①藤田優那（鷹栖北野ＸＣ）②野田（美幌ＸＣ）③川口（東川ＸＣ）

▽中学生

①栃谷天寧（鷹栖）②吉田（東神楽）③畔上（美幌北）