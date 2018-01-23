▽５部　旭川ロマンチカ４―３ブラスターズ、ホワイト・セレブレイツ５―４旭川エンジェルス、ハイスクール２―２あおだいしょうオイラーズ
　
◇最終順位
▽１部　
①道北振興タイガース②旭医大Ａ③旭教大④バトラ⑤チーフスＧ
▽２部　
①旭川ジェッツ②キューピッド③ビルバンテ④メディクス⑤旭医大Ｂ
▽３部　
①旭川チェスカ②ファイブスターズ③ホワイトタイガース④モモンガーズ⑤ボンバーズ
▽４部　
①ブルーウィングス②日本製紙タートルズ③留萌オロロンウェーブス④道北振興ダックス⑤旭川市役所レッドペッカーズ
▽５部　
①旭川ロマンチカ②旭川エンジェルス③ホワイト・セレブレイツ④あおだいしょうオイラーズ⑤ハイスクール⑥ブラスターズ