【男子】

▽４０歳代

①松崎孝弘（サロモンスキークラブ）②吉崎（旭川レーシング）

▽４５歳代

①漆山裕章（比布レーシングクラブ）②佐瀬（航空自衛隊千歳基地）③石谷（ジャガーレーシング）

▽５０歳代

①堀内真（ＴＥＡＭ ＧＥＴ―ＵＰ）②牧之瀬（富良野スキー連盟）③大村（札幌アルペン少年団）

▽５５歳代

①千葉俊幸（Ｅ・Ｏ・Ｒ）②水嶋（北友スキークラブ）③伊東（ＤＤＳ）

▽６０歳代

①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②高橋（ジャガーレーシング）③高井（ブレイン）

▽６５歳代

①押岡藤雄（北友スキークラブ）②北原（峠レーシング）③日比野（ジャステムレーシング）

▽７０歳代

①佐々木審（峠レーシング）②立岡（ジャガーレーシング）③河村（ジャガーレーシング）

▽７５歳代

①天野早苗（札幌スキー連盟）②岩木（旭川レーシング）③大塚（ジャガーレーシング）

▽８０歳以上

①須摩篤彦（峠レーシング）②朝倉（旭川スノーキングクラブ）③三輪（旭川レーシング）

【女子】

▽３５歳代

①篠永久美子（美幌町立国保病院）

▽４５歳代

①嶋岡由記（ＴＥＡＭ ＧＥＴ―ＵＰ）

▽５０歳代

①川島加奈（富良野スキー連盟）

▽５５歳代

①鈴木弥生（峠レーシング）

▽６０歳代

①結城素子（北友スキークラブ）

▽６５歳代

①竹山とも子（ジャガーレーシング）②中村則子（北見市スキー連盟）