【男子】
▽４０歳代
①松崎孝弘（サロモンスキークラブ）②吉崎（旭川レーシング）
▽４５歳代
①漆山裕章（比布レーシングクラブ）②佐瀬（航空自衛隊千歳基地）③石谷（ジャガーレーシング）
▽５０歳代
①堀内真（ＴＥＡＭ ＧＥＴ―ＵＰ）②牧之瀬（富良野スキー連盟）③大村（札幌アルペン少年団）
▽５５歳代
①千葉俊幸（Ｅ・Ｏ・Ｒ）②水嶋（北友スキークラブ）③伊東（ＤＤＳ）
▽６０歳代
①沢口学（ＳＫＳスキーチーム）②高橋（ジャガーレーシング）③高井（ブレイン）
▽６５歳代
①押岡藤雄（北友スキークラブ）②北原（峠レーシング）③日比野（ジャステムレーシング）
▽７０歳代
①佐々木審（峠レーシング）②立岡（ジャガーレーシング）③河村（ジャガーレーシング）
▽７５歳代
①天野早苗（札幌スキー連盟）②岩木（旭川レーシング）③大塚（ジャガーレーシング）
▽８０歳以上
①須摩篤彦（峠レーシング）②朝倉（旭川スノーキングクラブ）③三輪（旭川レーシング）
【女子】
▽３５歳代
①篠永久美子（美幌町立国保病院）
▽４５歳代
①嶋岡由記（ＴＥＡＭ ＧＥＴ―ＵＰ）
▽５０歳代
①川島加奈（富良野スキー連盟）
▽５５歳代
①鈴木弥生（峠レーシング）
▽６０歳代
①結城素子（北友スキークラブ）
▽６５歳代
①竹山とも子（ジャガーレーシング）②中村則子（北見市スキー連盟）