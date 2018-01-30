【男子】

▽Ａブロック

永山３２―３２陵雲、永山４３―３４富良野、永山３０―２９神居東、永山４６―２１中富良野、陵雲２０―０忠和、富良野２０―０忠和、神居東２０―０忠和、中富良野２０―０忠和、陵雲２５―２２神居東、陵雲３５―７中富良野、富良野５２―２３神居東、富良野６１―１２中富良野

▽Ｂブロック

愛宕４６―３５旭川第三、愛宕２０―０美瑛、愛宕東４８―２２愛宕、上富良野３２―３１愛宕、旭川第三２０―０美瑛、愛宕東５０―２８旭川第三、上富良野３４―１８旭川第三、愛宕東２０―０美瑛、上富良野２０―０美瑛、愛宕東４７―１３上富良野

▽順位

①愛宕東②上富良野③愛宕④旭川第三⑤美瑛

▽Ｃブロック

西御料地４３―１１近文、西御料地５７―１６当麻、西御料地５４―１０緑が丘、西御料地３０―１５永山南、当麻４５―３３近文、近文３３―２９緑が丘、永山南４０―３２近文、当麻３５―１８緑が丘、永山南３１―２０当麻、永山南５４―２３緑が丘

▽順位

①西御料地②永山南③当麻④近文⑤緑が丘

【女子】

▽Ｄブロック

千代田４０―２６近文、近文２０―０忠和、愛宕東４２―２８近文、当麻３６―２０近文、千代田２０―０忠和、千代田３７―３３愛宕東、当麻３９―２７千代田、愛宕東２０―０忠和、当麻２０―０忠和、愛宕東３１―２１当麻

▽順位

①愛宕東②当麻③千代田④近文⑤忠和

▽Ｅブロック

上富良野３８―２１富良野、永山４５―１６富良野、富良野２０―０美瑛、陵雲４６―２４富良野、永山３７―１６上富良野、上富良野２０―０美瑛、上富良野３０―２３陵雲、永山２０―０美瑛、永山５７―１９陵雲、陵雲２０―０美瑛

▽順位

①永山②上富良野③陵雲④富良野⑤美瑛

▽Ｆブロック

東川２５―２３東神楽、東神楽２０―０東栄、神居東３８―２１東神楽、東神楽３０―２８中富良野、東川２０―０東栄、神居東４３―２１東川、東川２１―１３中富良野、神居東２０―０東栄、中富良野２０―０東栄、神居東５１―１１中富良野

▽順位

①神居東②東川③東神楽④中富良野⑤東栄

▽Ｇブロック

旭川ドルフィン３８―２３向陵、向陵２２―６緑が丘、愛宕３６―１４向陵、西御料地５８―１９向陵、旭川ドルフィン６７―９緑が丘、旭川ドルフィン３２―２３愛宕、旭川ドルフィン６５―３５西御料地、愛宕４３―１４緑が丘、西御料地７２―６緑が丘、愛宕３５―２９西御料地

▽順位

①旭川ドルフィン②愛宕③西御料地④向陵⑤緑が丘