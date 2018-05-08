▽１回戦

春光８―１春光台、神居６―０東光、三小２―０比布、永山西６―０大有、当麻７―６中央、東栄５―２鷹栖、神居東１０―０東町、東聖７―０共栄、東五条１２―４緑が丘

▽２回戦

愛宕東６―０春光、末広１７―０上川大雪、神居４―２西御料地、三小４―１東旭川、永山西１０―２美瑛、永山中央１３―２愛別、近文６―４北鎮、忠和８―１当麻、啓明８―４東栄、東川大雪５―１神楽、豊岡６―３東神楽、陵雲７―０神居東、東聖１１―０末広北、永山南８―１千代田、新富１３―１近一、旭稜７―６東五条

▽３回戦

愛宕東８―１末広、三小８―５神居、永山中央８―２永山西、近文６―２忠和、東川大雪６―０啓明、豊岡８―４陵雲、東聖３―０永山南、新富６―１旭稜

▽準々決勝

愛宕東１３―０三小、永山中央１０―４近文、東川大雪４―０豊岡、東聖８―１新富