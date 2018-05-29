▽１回戦
光陽７―３北星、東光６―２六合、東明９―２広陵、明星４―０神楽・神居東、春光台１０―０愛宕
▽２回戦
旭川４―２北門、光陽３―２啓北、永山７―５東光、東明２―０東陽、旭教大付属３―１神居、明星８―１緑が丘、春光台４―２忠和、永山南７―０中央
▽３回戦
旭川１２―１光陽、永山３―１東明、明星４―０旭教大付属、春光台３―２永山南
▽準決勝
永山１―０旭川、明星６―３春光台
▽決勝
明星４―０永山
▽最優秀選手賞
田中楓基（明星）
▽優秀選手賞
薦田悠大（明星）、岡田拓己（永山）
▽敢闘賞
稲村優斗（旭川）、福井凱都（春光台）