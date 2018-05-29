サフォークランド士別９―０美深（千葉３、高橋龍５、立石＝サ）、啓北５―０愛宕（Ｏ・Ｇ、上ヶ島、森、高木、岡田＝啓）、東明１―０明星（飛騨野＝東）、美瑛・富良野西３―０鷹栖（清水、仁科、角田＝美）、中央２―０トラウム３ｒｄ（川田２＝中）、東川７―０名寄東（松岡、遠藤４、溝口２＝東）、神楽１―０神居（藤本周＝楽）、東神楽７―１中富良野（松井２、大関２、濱田、山保、石山＝東、幸田＝中）、神居東５―０緑が丘３ｒｄ（福田２、山岸、加藤、落合＝神）、神居東４―０中央（堀２、福田、山岸＝神）、六合２―０中富良野（庄司、川田＝六）、サフォークランド士別８―０緑が丘３ｒｄ（高橋龍６、千葉２＝サ）、トラウム３ｒｄ７―０美深（船橋、植田、佐々木２、桑江、佐藤匠２＝ト）、永山南１―０北門（沼倉＝永）、北星２―１緑が丘サテライト（福士、Ｏ・Ｇ＝北、堀田＝緑）、春光台２―２東川（山崎真、米山＝春、構口、遠藤＝東）、パステーク８―０留萌港南（二階堂４、穴田、金津、桑原、一ツ柳尚＝パ）、増毛１―１啓北（佐野＝増、高木＝啓）、美瑛・富良野西１―０留萌（清水＝美）