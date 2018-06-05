コンサドーレ旭川２ｎｄ６―０忠和、広陵２―０永山
サッカー 第１０回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第２５回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（５月２６日・東川ゆめ公園）
2018/06/05
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