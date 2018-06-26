◇第６節
北海道十勝スカイアース２―０札幌蹴球団、札大ＧＰ３―１トヨタ自動車北海道サッカー部、新日鉄住金室蘭サッカー部６―１北蹴会岩見沢、ノルブリッツ北海道ＦＣ１３―０ヴェルデラッソ旭川
第４１回北海道サッカーリーグ（２４日・東光公園球技場ほか）
2018/06/26
◇第６節
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