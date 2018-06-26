【男子】

▽１００㍍

①中瀬遥（永山南）１２秒８９＝大会新②髙橋優翔（高台）③河野匡志（愛宕東）

▽１０００㍍

①菅谷脩人（神居東）３分１２秒９０②清原龍聖（近文）③村井悠真（愛宕東）

▽４００㍍リレー

①愛宕東５６秒２２②末広北③高台

▽走り幅跳び

①伊藤一輝（末広）４㍍２１②上堀太聖（愛宕東）③西埜太智（神楽岡）

▽ソフトボール投げ

①黒木望亜（末広）６３㍍②岡田悠吾（北鎮）③重清拳成（東光）

▽走り高跳び

①高平眞之介（緑が丘）１㍍３４

①三国悠晟（永山）１㍍３４③丸山雄大（西御料地）③菊地快（附属旭川）③宇佐美遥翔（忠和）

【女子】

▽１００㍍

①瓢子冬羽（新富）１５秒０２②田中柚衣（永山南）③早川琴菜（豊岡）

▽８００㍍

①篠島渚紗（豊岡）２分３３秒６７②大森結月（近文）③金津美雪（東光）

▽４００㍍リレー

①永山西５９秒７３②永山南③西御料地

▽走り幅跳び

①渡辺栞愛（神居東）３㍍４９②村上綺音（緑が丘）③廣木めい（永山西）

▽ソフトボール投げ

①佐々木葵（東五条）５４㍍＝大会新②魚住綾（新富）③石田乃々（旭川第一）

▽走り高跳び

①内田華央（附属旭川）１㍍２４②金井優芽（大有）③畠山紅杏（緑新）②金谷あおい（新富）