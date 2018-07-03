【男子】

◇ダブルス

▽一般

①藤田大輝・亀田隆介（とわの森三愛高）②内海・田中（蘭友クラブ・Ｍ１・１クラブ）③川島・三浦（滝川西高教・Ｍ１・１クラブ）③斉藤・川尻（札幌学院大）

▽成年３５歳以上

①遠藤隆史・向井宏佑基（札幌三省クラブ）②高橋・綱渕（札幌学院クラブ）③梅根・安田（札幌学院クラブ）③中沢・小池（函館クラブ）

▽シニア５０歳以上

①安田礼史・工藤真人（函館市役所・札幌学院クラブ）

▽同５５歳以上

①野村映二・関谷正巳（札幌白石クラブ）

▽同６０歳以上

①吉本安男・高橋健一（北見・旭川暁クラブ）②吉田・塚田（札幌もみじ台クラブ・留萌ＹＹクラブ）

▽同６５歳以上

①芳賀俊正・太田弘二（北見・恵庭）

▽同７０歳以上

①佐々木衛・河本雅広（北見・札幌青陽クラブ）②岸上・石田（札幌リバティクラブ・札幌三省クラブ）

▽同７５歳以上

①岡本勝昭・小笠原峯生（苫小牧百歳会・北見シグマクラブ）

【女子】

◇ダブルス

▽一般

①宮田香帆・対馬綾華（北翔大）②高橋・大井（札幌龍谷高）③池田・菊池（恵庭協会・酪農学園大）③高橋・北川（北海道科学大高）

▽成年３５歳以上

①土岐美津子・遠藤百香（ウィズ旭川・札幌三省クラブ）

▽シニア５０歳以上

①椎名直美・高橋優美子（音更連盟・ウィズ旭川）②山本・吉野（札幌ＭＡクラブ）

▽同５５歳以上

①佐藤ひとみ・三浦友枝子（函館クラブ）②藤岡・佐藤（函館ベテランクラブ）

▽同６０歳以上

①花井有利子・伴戸明己（札幌啓明クラブ・札幌白石クラブ）②渡辺・堀江（苫小牧ファジー・長万部協会）③按田・藤田（札幌共栄クラブ）

▽同６５歳以上

①湯村維津子・畠山富江（札幌啓明クラブ）②谷口・中野（札幌啓明クラブ）

▽同７０歳以上

①山口淑子・酒谷洋子（札幌水曜会・札幌グリーンクラブ）