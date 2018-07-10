…上川管内代表決定戦…
◆バスケットボール（６、７日・市総合体育館）
【男子】
▽１回戦
北門６０―３７中富良野、愛宕６７―５２当麻、緑が丘８７―５８鷹栖、永山５６―５１名寄
▽準決勝
愛宕６０―５８北門、緑が丘４８―４２永山
▽決勝
愛宕５８―４１緑が丘
①愛宕②緑が丘③北門③永山
【女子】
▽１回戦
東川３７―３５永山、士別南６９―４３緑が丘、愛宕６８―６４当麻、東陽４１―４０富良野東
▽準決勝
士別南８０―４１東川、愛宕６８―５４東陽
▽決勝
士別南６４―６２愛宕
①士別南②愛宕③東川③東陽
◆軟式野球（６、７日・スタルヒン球場）
◆１回戦
名寄東
００００１｜１
１４００3X｜８
美 瑛
（名）槙田―松田
（美）松井―水本
▽３塁打
藤田、水本（美）
▽２塁打
伊藤（名）、寺口（美）
士別南
０００００００｜０
２０１０１０Ｘ｜４
旭 川
（士）帯川、前多―小笠原
（旭）稲村―三上
▽３塁打
稲村（旭）
▽２塁打
半澤（士）
東 明
０００００００｜０
０００１００Ｘ｜１
明 星
（東）中筋―齋藤
（明）佐々木、田中―吉田
▽３塁打
早川（明）
▽２塁打
中筋（東）
附属旭川
０００００００｜０
１０１００１Ｘ｜３
富良野東
（附）上田優―秋山
（富）三好愛、西村―斉藤
▽本塁打
斉藤（富）
▽３塁打
西村（富）
◆準決勝
美 瑛
００１０１００｜２
０００００００｜０
旭 川
（美）松井―水本
（旭）稲村―三上諒
▽２塁打
濁沼（美）
富良野東
２００２０００｜４
１００００００｜１
明 星
（富）西村―斉藤
（明）佐々木、田中―吉田
▽３塁打
大居（富）
▽２塁打
田中、吉田（明）
◆決勝
富良野東
００００００００００｜０
０００００００００1X｜１
美 瑛
（延長１０回タイブレーク）
（富）三好愛―斉藤
（美）松井―水本
▽３塁打
寺口（美）
▽２塁打
西尾（富）
◆サッカー（６、７日・東光公園球技場）
▽１回戦
永山２―０鷹栖（荒木、西村空＝永）、広陵６―１富良野西・中富良野合同（宮田２、柄澤２、栗栖、齋藤＝広、仁科＝富）、忠和１―１（ＰＫ４―３）上富良野（中西＝忠、斎藤＝上）、緑が丘２―１富良野東（西條、平林＝緑、高田＝富）
▽準決勝
永山２―１広陵（平山、串田＝永、宮田＝広陵）、緑が丘３―０忠和（平林２、西條＝緑）
▽決勝
緑が丘５―０永山（髙村２、平林２、安部）
◆ソフトテニス（６、７日・花咲コート）
【男子】
▽団体準決勝
啓北２―０旭川、名寄２―０東明
▽決勝
名寄２―１啓北
①名寄②啓北③旭川③東明
▽個人
①野崎康輝・松木天人（啓北）②松木海人・加藤匠吾（啓北）③髙橋響・重森正夫（名寄）③大澤拓海・三樹海斗（名寄）
【女子】
▽団体準決勝
比布２―０剣淵、広陵２―１神楽
▽決勝
広陵２―０比布
①広陵②比布③剣淵③神楽
▽個人
①山田萌華・田中仁湖（比布）②今野愛菜・佐藤みなみ（当麻）③本多桃子・平野心海（比布）③小林那奈・阿部紗弥（当麻）
◆バレーボール（６、７日・上川町総合体育館）
【男子】
▽１回戦
神楽２―０永山南、富良野西・富良野山部２―０六合、富良野東２―０緑が丘、西神楽２―０永山
▽準決勝
神楽２―０富良野西・富良野山部、西神楽２―１富良野東
▽決勝
西神楽２―０神楽
【女子】
▽１回戦
永山２―０東川、神居２―０名寄東、永山南２―０士別・士別南、富良野東２―０広陵
▽準決勝
永山２―１神居、永山南２―０富良野東
▽決勝
永山２―０永山南
◆卓球（６、７日富良野スポーツセンター）
【男子】
▽団体準決勝
啓北３―１旭川、中央３―１神居東
▽決勝
中央３―２啓北
①中央②啓北③旭川③神居東
◇個人
▽決勝トーナメント１回戦
佐藤（春光台）３―２野田（春光台）、中村（永山南）３―１中谷（比布）、木村（永山南）３―０岡（神居東）、野原（旭川）３―２藤岡（啓北）
▽準決勝
佐藤３―０中村、木村３―０野原
▽決勝
佐藤３―０木村
【女子】
▽団体準決勝
永山南３―０東陽、緑が丘３―１広陵
▽決勝
永山南３―２緑が丘
①永山南②緑が丘③東陽③広陵
◇個人
▽決勝トーナメント１回戦秦（剣淵）３―１宍戸（剣淵）、寺田（春光台）３―１川崎（富良野西）、岡（神居東）３―２有岡（比布）、中村（富良野西）３―２清杉（緑が丘）
▽準決勝
秦３―０寺田、岡３―１中村
▽決勝
岡３―２秦
◆バドミントン（６、７日・名寄東体育館）
【男子】
▽団体１回戦
東明３―０名寄智恵文、緑が丘２―１名寄、東神楽２―１広陵、春光台３―０士別多寄
▽準決勝
東明２―０緑が丘、春光台２―１東神楽
▽決勝
東明２―０春光台
①東明②春光台③緑が丘③東神楽
▽シングルス
①菊地陸哉（愛宕）②小島滉貴（東明）③伊藤彰悟（広陵）③瀬戸晴也（永山南）
▽ダブルス
①犬嶋宏介・片山裕翔（東明）②野村波輝・佐々木颯太（東明）③林大耀・辻友哉（春光台）③秋葉恭介・佐藤匠悟（広陵）
【女子】
▽団体１回戦
愛宕３―０名寄東、東明３―０中川、春光台２―１名寄、忠和３―０東神楽
▽準決勝
愛宕２―１東明、忠和２―０春光台
▽決勝
愛宕２―０忠和
①愛宕②忠和③東明③春光台
▽シングルス
①土佐梨緒菜（忠和）②志摩紗希（忠和）③岩戸和音（愛宕）③川等花菜（愛宕）
▽ダブルス
①今井凜・嶋村瑞希（東明）②前田来実・遠藤さえ（東明）③獅子原瑚桜・山田桜生（忠和）③片渕莉子・高木七花（愛宕）
◆柔道（６日・和寒町総合体育館）
【男子】
◇団体
①永山②中央③士別③旭川
◇個人
▽５０㌔級
①安田大賀（士別）②恵木覇翔（富良野東）③宮川星夜（旭川）③渡辺響（永山）
▽５５㌔級
①入山陽介（永山）②柳嶋隼都（永山）③富樫北斗（光陽）③高瀬綾斗（士別）
▽６０㌔級
①上村洸太（士別）②千葉爽人（旭川）③佐々木快成（富良野西）③小倉類（美深）
▽６６㌔級
①畠山錬（永山）②古川友祐（啓北）③佐野斗羽（士別）③大久保魁晋（富良野西）
▽７３㌔級
①大竹莉生（永山）②尾崎翔夢（永山）③古川鉄馬（上川）③三田悠平（永山）
▽８１㌔級
①川島渓太（永山）②山口琳斗（中央）③三本将輝（東光）③竹内海（永山南）
▽９０㌔級
①荒木宏哉（旭川）②中井計人（富良野東）③垂又征吾（和寒）③下山流聖（剣淵）
▽９０㌔超級
①杉澤蓮（和寒）②西塚紘汰（上富良野）③奥山遥人（中央）
【女子】
◇団体
①永山②士別③美瑛③和寒
◇個人
▽４０㌔級
①安達柚稀（広陵）②熊谷和花（永山）
▽４４㌔級
①大竹陽菜（永山）②浦望葵（美瑛）③上山つむぎ（名寄）③中川沙耶（永山）
▽４８㌔級
①湯川くるみ（美瑛）②中田実玖（士別）③藤井花奈（永山）③固本美優（東光）
▽５２㌔級
①片桐葵衣（啓北）②西岡夏海（旭川）③田住結菜（和寒）③三浦陽向（剣淵）
▽５７㌔級
①髙橋光（春光台）②小沼由依（永山）③安孫子歌音（名寄）③梅本ひな（和寒）
▽６３㌔級
①渡邉天海（永山）②髙橋紗幸（明星）③高桜恋奈（春光台）③鈴木雪音（光陽）
▽７０㌔級
①西尾海里（士別）
▽７０㌔超級
①中野百花（明星）②谷本涼帆（士別）
◆剣道（６日・風連中体育館）
【男子】
▽団体準決勝
緑が丘１―１愛宕（代表）、東明３―２東川
▽決勝
東明２―２緑が丘（本数による）
▽個人
①生駒海里（愛宕）②中野海（愛宕）③加藤陸（広陵）
【女子】
▽団体準決勝
啓北３―０緑が丘、比布４―０東明
▽決勝
啓北２―２比布（本数による）
▽個人
①北本心咲（啓北）②木村伶音奈（啓北）③長沼虹心（啓北）