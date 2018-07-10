…上川管内代表決定戦…

◆バスケットボール（６、７日・市総合体育館）

【男子】

▽１回戦

北門６０―３７中富良野、愛宕６７―５２当麻、緑が丘８７―５８鷹栖、永山５６―５１名寄

▽準決勝

愛宕６０―５８北門、緑が丘４８―４２永山

▽決勝

愛宕５８―４１緑が丘

①愛宕②緑が丘③北門③永山

【女子】

▽１回戦

東川３７―３５永山、士別南６９―４３緑が丘、愛宕６８―６４当麻、東陽４１―４０富良野東

▽準決勝

士別南８０―４１東川、愛宕６８―５４東陽

▽決勝

士別南６４―６２愛宕

①士別南②愛宕③東川③東陽

◆軟式野球（６、７日・スタルヒン球場）

◆１回戦

名寄東

００００１｜１

１４００3X｜８

美 瑛

（名）槙田―松田

（美）松井―水本

▽３塁打

藤田、水本（美）

▽２塁打

伊藤（名）、寺口（美）

士別南

０００００００｜０

２０１０１０Ｘ｜４

旭 川

（士）帯川、前多―小笠原

（旭）稲村―三上

▽３塁打

稲村（旭）

▽２塁打

半澤（士）

東 明

０００００００｜０

０００１００Ｘ｜１

明 星

（東）中筋―齋藤

（明）佐々木、田中―吉田

▽３塁打

早川（明）

▽２塁打

中筋（東）

附属旭川

０００００００｜０

１０１００１Ｘ｜３

富良野東

（附）上田優―秋山

（富）三好愛、西村―斉藤

▽本塁打

斉藤（富）

▽３塁打

西村（富）

◆準決勝

美 瑛

００１０１００｜２

０００００００｜０

旭 川

（美）松井―水本

（旭）稲村―三上諒

▽２塁打

濁沼（美）

富良野東

２００２０００｜４

１００００００｜１

明 星

（富）西村―斉藤

（明）佐々木、田中―吉田

▽３塁打

大居（富）

▽２塁打

田中、吉田（明）

◆決勝

富良野東

００００００００００｜０

０００００００００1X｜１

美 瑛

（延長１０回タイブレーク）

（富）三好愛―斉藤

（美）松井―水本

▽３塁打

寺口（美）

▽２塁打

西尾（富）

◆サッカー（６、７日・東光公園球技場）

▽１回戦

永山２―０鷹栖（荒木、西村空＝永）、広陵６―１富良野西・中富良野合同（宮田２、柄澤２、栗栖、齋藤＝広、仁科＝富）、忠和１―１（ＰＫ４―３）上富良野（中西＝忠、斎藤＝上）、緑が丘２―１富良野東（西條、平林＝緑、高田＝富）

▽準決勝

永山２―１広陵（平山、串田＝永、宮田＝広陵）、緑が丘３―０忠和（平林２、西條＝緑）

▽決勝

緑が丘５―０永山（髙村２、平林２、安部）

◆ソフトテニス（６、７日・花咲コート）

【男子】

▽団体準決勝

啓北２―０旭川、名寄２―０東明

▽決勝

名寄２―１啓北

①名寄②啓北③旭川③東明

▽個人

①野崎康輝・松木天人（啓北）②松木海人・加藤匠吾（啓北）③髙橋響・重森正夫（名寄）③大澤拓海・三樹海斗（名寄）

【女子】

▽団体準決勝

比布２―０剣淵、広陵２―１神楽

▽決勝

広陵２―０比布

①広陵②比布③剣淵③神楽

▽個人

①山田萌華・田中仁湖（比布）②今野愛菜・佐藤みなみ（当麻）③本多桃子・平野心海（比布）③小林那奈・阿部紗弥（当麻）

◆バレーボール（６、７日・上川町総合体育館）

【男子】

▽１回戦

神楽２―０永山南、富良野西・富良野山部２―０六合、富良野東２―０緑が丘、西神楽２―０永山

▽準決勝

神楽２―０富良野西・富良野山部、西神楽２―１富良野東

▽決勝

西神楽２―０神楽

【女子】

▽１回戦

永山２―０東川、神居２―０名寄東、永山南２―０士別・士別南、富良野東２―０広陵

▽準決勝

永山２―１神居、永山南２―０富良野東

▽決勝

永山２―０永山南

◆卓球（６、７日富良野スポーツセンター）

【男子】

▽団体準決勝

啓北３―１旭川、中央３―１神居東

▽決勝

中央３―２啓北

①中央②啓北③旭川③神居東

◇個人

▽決勝トーナメント１回戦

佐藤（春光台）３―２野田（春光台）、中村（永山南）３―１中谷（比布）、木村（永山南）３―０岡（神居東）、野原（旭川）３―２藤岡（啓北）

▽準決勝

佐藤３―０中村、木村３―０野原

▽決勝

佐藤３―０木村

【女子】

▽団体準決勝

永山南３―０東陽、緑が丘３―１広陵

▽決勝

永山南３―２緑が丘

①永山南②緑が丘③東陽③広陵

◇個人

▽決勝トーナメント１回戦秦（剣淵）３―１宍戸（剣淵）、寺田（春光台）３―１川崎（富良野西）、岡（神居東）３―２有岡（比布）、中村（富良野西）３―２清杉（緑が丘）

▽準決勝

秦３―０寺田、岡３―１中村

▽決勝

岡３―２秦

◆バドミントン（６、７日・名寄東体育館）

【男子】

▽団体１回戦

東明３―０名寄智恵文、緑が丘２―１名寄、東神楽２―１広陵、春光台３―０士別多寄

▽準決勝

東明２―０緑が丘、春光台２―１東神楽

▽決勝

東明２―０春光台

①東明②春光台③緑が丘③東神楽

▽シングルス

①菊地陸哉（愛宕）②小島滉貴（東明）③伊藤彰悟（広陵）③瀬戸晴也（永山南）

▽ダブルス

①犬嶋宏介・片山裕翔（東明）②野村波輝・佐々木颯太（東明）③林大耀・辻友哉（春光台）③秋葉恭介・佐藤匠悟（広陵）

【女子】

▽団体１回戦

愛宕３―０名寄東、東明３―０中川、春光台２―１名寄、忠和３―０東神楽

▽準決勝

愛宕２―１東明、忠和２―０春光台

▽決勝

愛宕２―０忠和

①愛宕②忠和③東明③春光台

▽シングルス

①土佐梨緒菜（忠和）②志摩紗希（忠和）③岩戸和音（愛宕）③川等花菜（愛宕）

▽ダブルス

①今井凜・嶋村瑞希（東明）②前田来実・遠藤さえ（東明）③獅子原瑚桜・山田桜生（忠和）③片渕莉子・高木七花（愛宕）

◆柔道（６日・和寒町総合体育館）

【男子】

◇団体

①永山②中央③士別③旭川

◇個人

▽５０㌔級

①安田大賀（士別）②恵木覇翔（富良野東）③宮川星夜（旭川）③渡辺響（永山）

▽５５㌔級

①入山陽介（永山）②柳嶋隼都（永山）③富樫北斗（光陽）③高瀬綾斗（士別）

▽６０㌔級

①上村洸太（士別）②千葉爽人（旭川）③佐々木快成（富良野西）③小倉類（美深）

▽６６㌔級

①畠山錬（永山）②古川友祐（啓北）③佐野斗羽（士別）③大久保魁晋（富良野西）

▽７３㌔級

①大竹莉生（永山）②尾崎翔夢（永山）③古川鉄馬（上川）③三田悠平（永山）

▽８１㌔級

①川島渓太（永山）②山口琳斗（中央）③三本将輝（東光）③竹内海（永山南）

▽９０㌔級

①荒木宏哉（旭川）②中井計人（富良野東）③垂又征吾（和寒）③下山流聖（剣淵）

▽９０㌔超級

①杉澤蓮（和寒）②西塚紘汰（上富良野）③奥山遥人（中央）

【女子】

◇団体

①永山②士別③美瑛③和寒

◇個人

▽４０㌔級

①安達柚稀（広陵）②熊谷和花（永山）

▽４４㌔級

①大竹陽菜（永山）②浦望葵（美瑛）③上山つむぎ（名寄）③中川沙耶（永山）

▽４８㌔級

①湯川くるみ（美瑛）②中田実玖（士別）③藤井花奈（永山）③固本美優（東光）

▽５２㌔級

①片桐葵衣（啓北）②西岡夏海（旭川）③田住結菜（和寒）③三浦陽向（剣淵）

▽５７㌔級

①髙橋光（春光台）②小沼由依（永山）③安孫子歌音（名寄）③梅本ひな（和寒）

▽６３㌔級

①渡邉天海（永山）②髙橋紗幸（明星）③高桜恋奈（春光台）③鈴木雪音（光陽）

▽７０㌔級

①西尾海里（士別）

▽７０㌔超級

①中野百花（明星）②谷本涼帆（士別）

◆剣道（６日・風連中体育館）

【男子】

▽団体準決勝

緑が丘１―１愛宕（代表）、東明３―２東川

▽決勝

東明２―２緑が丘（本数による）

▽個人

①生駒海里（愛宕）②中野海（愛宕）③加藤陸（広陵）

【女子】

▽団体準決勝

啓北３―０緑が丘、比布４―０東明

▽決勝

啓北２―２比布（本数による）

▽個人

①北本心咲（啓北）②木村伶音奈（啓北）③長沼虹心（啓北）