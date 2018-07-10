▽混成５０歳代
①札幌Ａｌｌ・Ｂ②個人参加Ｅ③旭川コハク
▽女性５０歳代
①札幌オイターズ②札幌るうしい③札幌楽・楽
▽同６０歳代
①恵庭市夏鈴②音更ゆず③札幌こころん
▽フリー６０歳代
①帯広レジェンド②幕別マドンナ③音更スマイル
▽同７０歳代
①ガッツ音更②幕別スマイル③音更ポラリス
ミニバレー 上川管内ミニバレー連絡協議会・旭川ミニバレー協会設立３０周年記念第２５回全国シニア大会（８日・市総合体育館）
2018/07/10
▽混成５０歳代
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