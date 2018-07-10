▽混成５０歳代
①札幌Ａｌｌ・Ｂ②個人参加Ｅ③旭川コハク
▽女性５０歳代
①札幌オイターズ②札幌るうしい③札幌楽・楽
▽同６０歳代
①恵庭市夏鈴②音更ゆず③札幌こころん
▽フリー６０歳代
①帯広レジェンド②幕別マドンナ③音更スマイル
▽同７０歳代
①ガッツ音更②幕別スマイル③音更ポラリス