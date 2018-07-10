▽１回戦
ニューヤンキースマスターズ４―３山商
▽準決勝
ブリーズンカラントゥー４―０ニューヤンキースマスターズ、旭川クラブ６―１ＤＮＡドリームナイン旭川
▽決勝
旭川クラブ８―３ブリーズンカラントゥー