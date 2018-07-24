▽Ａ級
山商 不戦勝 ＤＪフジプロオート、旭川ドジャース７―０まるせんゲーリック、旭川ホームストーリー８―４旭川ブルーインパルス、旭川ヤンキース９―２須田製版旭川支社、旭川コンバット１３―１０飛行船、北斗星７―２ダイヤモンドプレイヤーズ
▽Ｂ級
ＰＺⅡ 不戦勝 マジェスタジャパン、アレックス 不戦勝 虎虎、タクティクス１０―１スコーピオンズ、旭川レインディアーズ 不戦勝 大成、旭川インディアンス１０―３旭川ＧＴＯ、レジェンズ４―１ＪＡたいせつ、ＰＺⅡ５―３ジョーカー、アレックス８―１ＪＲ旭川運転所、ジャッグル１０―９スコーピオンズ
▽Ｃ級
パッション３―２スラッカーズ、ヨッチーズ 不戦勝 アンディーズ、グリフォン１１―３ヒート、常夏アトランティス１０―３ナチュラルナイン、コンバットクラブ５―４ＡＭＵワイズ、アップロード上村産婦人科 不戦勝 ジャポン、まるせんゲーリックＯＢ会２―１あぶさんず、スーパーマン７―０ソルジャー、ザナドゥ８―１旭川厚生病院、ゴールデンボールズ１０―４ドリーム、グリフォン 不戦勝 レッドクライス、パッション９―７旭川ライズ、金田自動車１２―２ヨッチーズ、ナチュラルナイン６―３ビートルズ、プッシーキャッツ９―１ＡＭＵワイルズ
朝野球 おはよう下期大会（１７～２２日・花咲グラウンドほか）
2018/07/24
▽Ａ級
スポーツの記録 最新の記事
- サッカー あさひかわ新聞杯第９回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（１４日・天塩川サッカー場）
- サッカー イレブン杯中学校大会（１４、１５日・東光公園球技場）
- サッカー 北海道リーグ第１６回道北ブロックリーグ（１５日・東光公園球技場ほか）
- 第４１回北海道サッカーリーグ（１５日・東光公園球技場ほか）
- 軟式野球 第３９回スタルヒン杯争奪全道スポーツ少年団交流大会兼第４０回全国交流大会北海道予選会兼第３３回北海道交流大会（１４、１６日・旭川ドリームスタジアムほか）
- 軟式野球 ファイターズベースボールチャンピオンシップＵ―１２上川支部代表決定戦（２１日・当麻町営球場）
- 軟式野球 第７回旭川ガス燃料旗ロースクールベースボール大会（２１日・旭川ドリームスタジアムほか）
- 軟式野球 東日本１部旭川支部予選（１４、１５日・鷹栖球場）
- 軟式野球 第４５回旭川平和ライオンズ旗争奪少年大会（１４、１６日・当麻球場ほか）
- 朝野球 東豊リーグ（６月１８～７月１４日・旭川第二中グラウンド）
- 朝野球 おはよう上期大会（９日・花咲グラウンド）
- 朝野球 おはよう下期大会（１７～２２日・花咲グラウンドほか）
- バスケットボール 第２６回キシイカップ選抜高校新人大会（２１、２２日・旭永嶺高体育館）
- バスケットボール 第４９回旭川地区社会人夜間大会（１７、１８日・大成市民センター体育館）
- テニス 第１８回ウィラブスリクソン（１９日・花咲コート）
- テニス 第３回旭川ベテラン大会（２１日・花咲コート）
- テニス 第４回ダブルス大会（１６日・花咲コート）
- ソフトテニス 第３０回夏季会長杯争奪選手権大会（２２日・花咲コート）
- ソフトテニス 第１０回道北地区中学生国民体育大会予選会（１４日・花咲コート）
- ソフトテニス 第１２回Ｕ―１４道北カップ選考大会（１４日・花咲コート）
- ソフトテニス 第７３回国体少年の部旭川地区予選（１６日・花咲コート）
- バレーボール 第１１回旭川市スポーツ少年団交流大会（２１日・市総合体育館）
- バレーボール モルテン杯争奪高校大会（２１日・旭実高体育館ほか）
- バドミントン 第７１回北海道選手権高校の部旭川地区予選会（２１、２２日・旭工高体育館ほか）
- バドミントン 第１４回市連盟杯旭川オープン（２２日・鷹栖町総合体育館）
- バドミントン 第３７回全日本ジュニア選手権大会旭川予選（１４日・東明中体育館）
- 卓球 全旭川選手権大会兼全道大会地区予選会カデットの部（１４、１５日・鷹栖町総合体育館）
- 弓道 第２６回遠的大会（１６日・花咲洋弓場）
- 空手道 第１４回日本松涛館空手道連盟全道大会（１５日・忠和公園体育館）