▽Ａ級
山商　不戦勝　ＤＪフジプロオート、旭川ドジャース７―０まるせんゲーリック、旭川ホームストーリー８―４旭川ブルーインパルス、旭川ヤンキース９―２須田製版旭川支社、旭川コンバット１３―１０飛行船、北斗星７―２ダイヤモンドプレイヤーズ　
▽Ｂ級
ＰＺⅡ　不戦勝　マジェスタジャパン、アレックス　不戦勝　虎虎、タクティクス１０―１スコーピオンズ、旭川レインディアーズ　不戦勝　大成、旭川インディアンス１０―３旭川ＧＴＯ、レジェンズ４―１ＪＡたいせつ、ＰＺⅡ５―３ジョーカー、アレックス８―１ＪＲ旭川運転所、ジャッグル１０―９スコーピオンズ　
　
▽Ｃ級
パッション３―２スラッカーズ、ヨッチーズ　不戦勝　アンディーズ、グリフォン１１―３ヒート、常夏アトランティス１０―３ナチュラルナイン、コンバットクラブ５―４ＡＭＵワイズ、アップロード上村産婦人科　不戦勝　ジャポン、まるせんゲーリックＯＢ会２―１あぶさんず、スーパーマン７―０ソルジャー、ザナドゥ８―１旭川厚生病院、ゴールデンボールズ１０―４ドリーム、グリフォン　不戦勝　レッドクライス、パッション９―７旭川ライズ、金田自動車１２―２ヨッチーズ、ナチュラルナイン６―３ビートルズ、プッシーキャッツ９―１ＡＭＵワイルズ