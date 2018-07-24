▽Ａ級

山商 不戦勝 ＤＪフジプロオート、旭川ドジャース７―０まるせんゲーリック、旭川ホームストーリー８―４旭川ブルーインパルス、旭川ヤンキース９―２須田製版旭川支社、旭川コンバット１３―１０飛行船、北斗星７―２ダイヤモンドプレイヤーズ

▽Ｂ級

ＰＺⅡ 不戦勝 マジェスタジャパン、アレックス 不戦勝 虎虎、タクティクス１０―１スコーピオンズ、旭川レインディアーズ 不戦勝 大成、旭川インディアンス１０―３旭川ＧＴＯ、レジェンズ４―１ＪＡたいせつ、ＰＺⅡ５―３ジョーカー、アレックス８―１ＪＲ旭川運転所、ジャッグル１０―９スコーピオンズ



▽Ｃ級

パッション３―２スラッカーズ、ヨッチーズ 不戦勝 アンディーズ、グリフォン１１―３ヒート、常夏アトランティス１０―３ナチュラルナイン、コンバットクラブ５―４ＡＭＵワイズ、アップロード上村産婦人科 不戦勝 ジャポン、まるせんゲーリックＯＢ会２―１あぶさんず、スーパーマン７―０ソルジャー、ザナドゥ８―１旭川厚生病院、ゴールデンボールズ１０―４ドリーム、グリフォン 不戦勝 レッドクライス、パッション９―７旭川ライズ、金田自動車１２―２ヨッチーズ、ナチュラルナイン６―３ビートルズ、プッシーキャッツ９―１ＡＭＵワイルズ