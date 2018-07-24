▽１回戦
更別ジャガーズ２２―６留萌東光ブルーウェーブ、新富野球２―０釧路音別ヤンガーズ、新ひだか静内ホワイトスターズ９―０猿払村アタッカーズ、札幌屯田ベアーズ４―１函館東山エンジェルス、士別南野球８―０羅臼キラーホエールズ、岩見沢美園スターズ７―０千歳ファイターズジュニア、今金イーグルス１０―１遠軽南ジャガー、岩内西ファイターズ１３―４厚真ファイターズ
▽２回戦
新富野球６―２更別ジャガー、新ひだか静内ホワイトスターズ６―５札幌屯田ベアーズ、岩見沢美園スターズ５―４士別南野球、岩内西ファイターズ５―４今金イーグルス
▽準決勝
新ひだか静内ホワイトスターズ５―３新富野球、岩見沢美園スターズ６―１岩内西ファイターズ
※大会規定により静内、岩見沢両チーム優勝