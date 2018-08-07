…形…
【男女混合】
▽白帯
①安斎悠真（魁星舘）②長谷川（魁星舘）③安斎勇（魁星舘）
▽黄帯
①森山蒼羅（魁星舘）②横沢（養心館）③上坂（ワールド）
▽青帯
①小川舜平（養心館）②深瀬（魁星舘）③高橋（本山会）
▽緑帯
①横沢廉翔（養心館）②三村（ワールド）③佐藤（養心館）
▽紫帯
①伊藤来弥（武禅塾）②本保（ワールド）③佐藤（養心館）
▽茶帯
①小川哲平（養心館）②松村（養心館）③丸子（養心館）◇中学男子
▽茶・黒帯
①内海翔（武禅塾）②小林（ワールド）
◇対抗戦団体
①武禅塾②魁星舘③養心館
…組手…
【男女混合】
▽白帯
①安斎勇翔（魁星舘）②長谷川（魁星舘）③塚本（魁星舘）③安斎悠（魁星舘）
▽黄帯
①塚本優槻（魁星舘）②渡辺（武禅塾）③今村（魁星舘）③上坂（ワールド）
▽青帯
①小川舜平（養心館）②深瀬（魁星舘）③高橋（本山会）
▽緑帯
①宮原もも（ワールド）②横沢（養心館）③三村（ワールド）
▽紫帯
①佐藤儀八（養心館）②小林（ワールド）③本保（ワールド）
▽茶帯
①丸子立稀（養心館）②上坂（ワールド）③石田（養心館）③小川（養心館）◇中学男子
▽茶・黒帯
①内海翔（武禅塾）②小林（ワールド）
◇対抗戦団体
①養心館②ワールド③誠拳会