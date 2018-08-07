…形…

【男女混合】

▽白帯

①安斎悠真（魁星舘）②長谷川（魁星舘）③安斎勇（魁星舘）

▽黄帯

①森山蒼羅（魁星舘）②横沢（養心館）③上坂（ワールド）

▽青帯

①小川舜平（養心館）②深瀬（魁星舘）③高橋（本山会）

▽緑帯

①横沢廉翔（養心館）②三村（ワールド）③佐藤（養心館）

▽紫帯

①伊藤来弥（武禅塾）②本保（ワールド）③佐藤（養心館）

▽茶帯

①小川哲平（養心館）②松村（養心館）③丸子（養心館）◇中学男子

▽茶・黒帯

①内海翔（武禅塾）②小林（ワールド）

◇対抗戦団体

①武禅塾②魁星舘③養心館

…組手…

【男女混合】

▽白帯

①安斎勇翔（魁星舘）②長谷川（魁星舘）③塚本（魁星舘）③安斎悠（魁星舘）

▽黄帯

①塚本優槻（魁星舘）②渡辺（武禅塾）③今村（魁星舘）③上坂（ワールド）

▽青帯

①小川舜平（養心館）②深瀬（魁星舘）③高橋（本山会）

▽緑帯

①宮原もも（ワールド）②横沢（養心館）③三村（ワールド）

▽紫帯

①佐藤儀八（養心館）②小林（ワールド）③本保（ワールド）

▽茶帯

①丸子立稀（養心館）②上坂（ワールド）③石田（養心館）③小川（養心館）◇中学男子

▽茶・黒帯

①内海翔（武禅塾）②小林（ワールド）

◇対抗戦団体

①養心館②ワールド③誠拳会